Ρωσία: 35 ώρες μετά βρήκαν ζωντανό μωρό στα συντρίμμια της 10ώροφης πολυκατοικίας!

Οι διασώστες εντόπισαν ένα ζωντανό βρέφος 10 μηνών στα ερείπια ενός συγκροτήματος διαμερισμάτων που κατέρρευσε μερικώς μετά από έκρηξη, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο το τοπικό κέντρο των υπηρεσιών διάσωσης.

Το βρέφος εντοπίστηκε ζωντανό, αφού παρέμεινε εκτεθειμένο σε πολικές θερμοκρασίες για 35 ώρες.

Moment baby pulled alive from under rubble after 2 days in freezing cold in Magnitogorsk#Russia #Магнитогорск pic.twitter.com/lamBj2BqAJ

— RT (@RT_com) January 1, 2019