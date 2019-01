To New Horizons της NASA έφτασε στο πιο απομακρυσμένο ουράνιο σώμα

Θετικά είναι τα σήματα που λαμβάνει η NASA μέσω του ανιχνευτή της, που δείχνουν ότι το εξερευνητικό σκάφος New Horizons έχει επιβιώσει από το πέρασμά του από τον Ultima Thule, που είναι και το πιο μακρινό αντικείμενο που έχει εξερευνηθεί ποτέ στο ηλιακό σύστημα.

Επιστήμονας του Αμερικανικού διαστημικού πρακτορείου επιβεβαίωσε ότι το New Horizons βρίσκεται σε καλή κατάσταση, μετά το πέρασμά του από τον παγωμένο διαστημικό βράχο, πριν λίγες ώρες, κι ενώ αναμένεται συνέντευξη τύπου στη NASA που θα γίνουν επίσημες ανακοινώσεις.

Το Ultima Thule βρίσκεται σε απόσταση 6,5 δισ. χιλιομέτρων από τη Γη, πέρα από το ηλιακό σύστημα, σε μια περιοχή που ονομάζεται Ζώνη Kuiper.

Μέσω του ιχνηλάτη αναμένεται ότι θα σταλούν φωτογραφίες καθώς και άλλα στοιχεία τους επόμενους μήνες, γεγονός που εκτιμάται ότι θα επιτρέψει στους ερευνητές να κατανοήσουν καλύτερα πώς σχηματίστηκε το ηλιακό σύστημα.

Το ιστορικό επίτευγμα έγινε στις 7.33 (ώρα Ελλάδος), όταν το εξερευνητικό σκάφος έστρεψε τις κάμερές του στο Ultima Thule (Έσχατη Θούλη) ένα παγωμένο απομεινάρι από το σχηματισμό του ηλιακού συστήματος.

