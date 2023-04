Ρον Φάμπερ: Πέθανε ο ηθοποιός του «Εξορκιστή»

Ο Ρον Φάμπερ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον βοηθό του ιερέα στην ταινία «Εξορκιστής» άφησε την τελευταία του πνοή στις 26 Μαρτίου, όμως η είδηση έγινε γνωστή έναν μήνα αργότερα.

Ron Faber, Theater, TV and Film Actor Who Appeared in ‘The Exorcist,’ Dies at 90 https://t.co/p5FR1caUZr

— Variety (@Variety) April 24, 2023