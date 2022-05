Πλέι άουτ Σούπερ Λιγκ: Στο μπαραζ η Λαμία, «έπεσε» ο Απόλλων Σμύρνης

Η Λαμία πήρε το βαθμό που ήθελε στη Ριζούπολη και θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία παραμονής μέσω του μπαράζ. Υποβιβάστηκε ο Απόλλων Σμύρνης.

Απόλλων Σμύρνης και Λαμία έπαιζαν… ρέστα στη Ριζούπολη. Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» δεν κατάφερε να κερδίσει την ομάδα της Φθιώτιδας με το τελικό 0-0 να την στέλνει στη Super League 2, μια αγωνιστική πριν το φινάλε. Εν αντιθέσει με τη Λαμία που μέσω του μπαράζ (θα παίξει με τον ηττημένο του Βέροια – Λεβαδειακος) θα έχει μια ακόμα ευκαιρία να σώσει τη χρονιά και να μείνει στη Super League.

«Τρένο» ο Ιωνικός που κέρδισε και στο Περιστέρι τον Ατρόμητο με 1-0. Πλέον οι αήττητοι στ play out, Νικαιώτες με τέσσερις νίκες σε ισάριθμα εκτός έδρας ματς διεκδικούν ακόμα και την πρώτη θέση του μίνι πρωταθλήματος!

Aδιάφορο βαθμολογικά το παιχνίδι και στο Αγρίνιο. Ο Παναιτωλικος ήταν πολύ καλύτερος από τον Βόλο, έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να κλείσει με νίκη τις εντός έδρας υποχρεώσεις του για τα play out.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής των play out

Απόλλων Σμύρνης – Λαμία 0-0

Ατρόμητος – Ιωνικός 0-1

Παναιτωλικός – Βόλος 0-0

Κυριακή (8/2)

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης (16:00)

H βαθμολογία

Το πρόγραμμα της 7ης (τελευταία) αγωνιστικής

Σάββατο 14/5

17.00 Βόλος – ΟΦΗ

Κυριακή 15/5

19.30 Αστέρας Τρίπολης – Απόλλων Σμύρνης

19.30 Λαμία – Ατρόμητος

19.30 Ιωνικός – Παναιτωλικός