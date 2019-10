Πάθος 35 χρόνων για τους δύο τροχούς – Διήμερες εκδηλώσεις από την Μοτοσυκλετιστική Λέσχη Βόλου στην παραλία 

Ο επικείμενος εορτασμός των 35 χρόνων λειτουργίας της Μοτοσυκλετιστικής Λέσχης Βόλου αποκτά ξεχωριστή σημασία για όσους αγαπούν με πάθος τους δύο τροχούς. Μεθαύριο Σάββατο η παραλία του Βόλου και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα αποτελέσουν το επίκεντρο των εκδηλώσεων, που έχουν προγραμματιστεί από τη ΜΟΤΟ.ΛΕ.Β. και θα διαρκέσουν μέχρι την Κυριακή 20 Οκτωβρίου.

Διανύοντας τα μισά της τέταρτης δεκαετίας, το γεγονός ότι η Μοτοσυκλετιστική Λέσχη Βόλου συνεχίζει να λειτουργεί, είναι η καλύτερη, ίσως, απόδειξη, πως το στοίχημα που μπήκε το 1984 κερδήθηκε. Η εποχή που οι κάτοχοι μοτοσυκλέτας στιγματίζονταν ως άνθρωποι του περιθωρίου έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Κάποτε οι περισσότεροι αναβάτες ήταν παρεξηγημένοι, όμως τα χρόνια άλλαξαν και τα στερεότυπα που ίσχυαν, πλέον έχουν εξαλειφθεί.

Ο Αργύρης Λεπίδας την τελευταία διετία είναι πρόεδρος στη ΜΟΤΟΛΕΒ. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο 26χρονος Βολιώτης ηγείται της Λέσχης, που μετρά περισσότερα χρόνια ύπαρξης από τον ίδιο. Αυτό δεν τον εμποδίζει μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της Λέσχης να πασχίζουν για την ανάπτυξη της δίκυκλης κίνησης στον Βόλο και την ευρύτερη περιοχή. Και πάντοτε με γνώμονα τη σωστή και ασφαλή οδήγηση, μέσω της χρήσης του σωστού εξοπλισμού για κάθε αναβάτη.

«Συγκαταλεγόμαστε στις πιο ιστορικές λέσχες στην Ελλάδα, μα σίγουρα η μοναδική με αδιάλειπτη παρουσία 35 ετών», τόνισε, για να προσθέσει: «Κάποτε οι μοτοσυκλετιστές θεωρούνταν τα… κακά παιδιά. Οι Βολιώτες που το 1984 πρωτοστάτησαν στη δημιουργία της Λέσχης, ήθελαν να περάσουν άλλη εικόνα προς τα έξω, οδηγώντας με ασφάλεια, φορώντας το κράνος και προστατευτικό εξοπλισμό. Από τότε όλα αυτά εξελίχθηκαν, μέσα από πολλές δράσεις. Ήρθαμε σε επαφή με το εξωτερικό. Καλέσαμε τη Βρετανική Βασιλική Εταιρεία για την Πρόληψη των Ατυχημάτων και μας εκπαίδευσαν πάνω στην ασφαλή οδήγηση. Έπειτα όλο αυτό το εξελίξαμε. Αρκετά μέλη μας είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές, τα περισσότερα σε όλη την Ελλάδα και μαθαίνουμε την ασφαλή οδήγηση σε οδηγούς και σε σχολεία».

Πολλοί είναι οι Βολιώτες μοτοσυκλετιστές που παραμένουν ενεργοί και δίνουν το «παρών» στη ΜΟΤΟΛΕΒ, όλοι τους οδηγοί με χρόνια εμπειρίας στις πλάτες, δεν κρύβουν πως η μοτοσυκλέτα παραμένει το μεγάλο πάθος τους, ανεξάρτητα από τους λόγους που επιλέγουν τους δύο τροχούς. Γι’ αυτό και κάθε φορά που συναντώνται στη Λέσχη, δείχνουν πως έχουν αναπτύξει τον δικό τους κώδικα επικοινωνίας, είτε έχουν αγωνιστικές μοτοσυκλέτες, είτε εξυπηρετούνται στις μετακινήσεις ή ως μέσο απόδρασης. «Πορευόμαστε όλοι μαζί, ακόμη και οι παλιοί πρόεδροι. Μία αγάπη που δεν σβήνει για κανέναν. Το κλίμα παραμένει οικογενειακό. Κι έχουμε μεγάλη γκάμα ηλικιών, με τους πιο έμπειρους να βρίσκονται στο πλευρό εκείνων που κάνουν τα πρώτα τους βήματα».

Όπως είναι φυσικό, η γιορτή για την 35η επέτειο λειτουργίας της ΜΟΤΟΛΕΒ θα περιλαμβάνει αρκετά events, τα οποία θα είναι «ανοικτά» για το κοινό. Ξεχωριστή θέση κατέχει η «πορεία των γενεών» (The ride of the generations). Θα ακολουθήσουν ομιλίες και παρουσιάσεις από γνωστά ονόματα του χώρου, ενώ το Σαββατόβραδο θα κλείσει υπό τους ήχους της βολιώτικης μπάντας «Ηχοπαθείς»: «Ο εορτασμός θα είναι λαμπρός. Γι’ αυτό και καλέσαμε γνωστούς μοτοσυκλετιστές. Όπως τον Ανδρέα Ψυχογιό, τον μοναδικό Έλληνα οδηγό που τρέχει στο Isle of Man, τον πιο δύσκολο αγώνα μοτοσυκλέτας στον κόσμο, τον Βασίλη Ορφανό, παγκόσμιο πρωταθλητή του 2003 στο Rally Dakar στα 400 cc, επίσης μόνος από τη χώρα μας που έχει πετύχει κάτι ανάλογο, τους συγγραφείς Άγγελο Σινάνη και Στέφανο Ψημένο, ενώ θα μιλήσουν και δυο δικά μας μέλη: Ο επίτιμος πρόεδρός μας Βασίλης Ιορδανίδης και ο Θωμάς Κακαζιάνης, υπεύθυνος του Ελληνικού Ινστιτούτου Μοτοσυκλέτας «ΜΟΤΟΘΕΣΙΣ» που είναι δημιούργημα της ΜΟΤΟΛΕΒ».