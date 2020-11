Παγκόσμια θλίψη για τον θάνατο του Μαραντόνα: Το συγκινητικό «αντίο» του Πελέ

Ο θάνατος του Ντιέγκο Μαραντόνα έχει σκορπίσει θλίψη στην παγκόσμια αθλητική κοινότητα και όχι μόνο. Ο σπουδαίος Αργεντινός που άφησε το αποτύπωμά του όσο ελάχιστοι στο ποδόσφαιρο, είναι ένας άνθρωπος που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά στο ποδόσφαιρο. Η είδηση του θανάτου του Μαραντόνα μονοπωλεί στα social media, όπου σύσσωμος ο ποδοσφαιρικός κόσμος θρηνεί για την απώλεια του Ντιέγκο. Μάλιστα, για να τιμηθεί η μνήμη του θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλα τα παιχνίδια του Champions League και του Europa League σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε άμεσα η UEFA…

Μεταξύ των αμέτρητων μηνυμάτων που ήδη έχουν αναρτηθεί, ξεχωρίζει η συγκινητική δήλωση του θρυλικού Πελέ, με τον οποίο ο Μαραντόνα κονταροχτυπιόταν για τον τίτλο του κορυφαίου όλων των εποχών. Οι δυο τους παλαιότερα είχαν έρθει σε κόντρα ωστόσο τα τελευταία χρόνια είχαν έρθει κοντά αναγνωρίζοντας ο ένας το μεγαλείο του άλλου. «Τι θλιβερή είδηση. Έχασα έναν μεγάλο φίλο και ο κόσμος έχασε έναν θρύλο. Δεν έχω να πω κάτι περισσότερο, παρά δύναμη στους συγγενείς τους. Μία μέρα ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να παίξουμε μπάλα μαζί στον ουρανό…».

Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA — Pelé (@Pele) November 25, 2020

Ο Λιονέλ Μέσι έγραψε στο instagram «Για όλους τους Αργεντινούς και το ποδόσφαιρο μας αφήνει αλλά δεν φεύγει γιατί ο Ντιέγκο είναι αιώνιος. Κρατώ όλες τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε μαζί και στέλνω τα συλληπητήριά μου στην οικογένειά του και στους φίλους του».

Η Νάπολι δημοσίευσε μια φωτογραφία του Μαραντόνα και συνόδευσε τη λεζάντα ως εξής: «Για πάντα, ciao Ντιέγκο».

Per Sempre 💙

Ciao Diego pic.twitter.com/LzppqlBqLV — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020

O Κριστιάνο Ρονάλντο έγραψε: «Αποχαιρετώ έναν φίλο και ο κόσμος αποχαιρετά μια αιώνια ιδιοφυΐα. Ενας από τους καλύτερους όλων των εποχών, ένας ασύγκριτος μάγος φεύγει πολύ νωρίς αλλά αφήνει μια κληρονομιά χωρίς όρια. Αναπαύσου εν ειρήνη. Δεν θα ξεχαστείς ποτέ».

Ο Γκάρι Λίνεκερ έγραψε: «Ρεπορτάζ από την Αργεντινή αναφέρουν ότι ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα πέθανε. Με διαφορά ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της γενιάς μου και αναμφισβήτητα ο κορυφαίος όλων των εποχών. Μετά από μια ζωή με πολλά προβλήματα, ελπίζω ότι θα βρει επιτέλους κάποια άνεση στα χέρια του Θεού».

Reports from Argentina that Diego Armando Maradona has died. By some distance the best player of my generation and arguably the greatest of all time. After a blessed but troubled life, hopefully he’ll finally find some comfort in the hands of God. #RipDiego — Gary Lineker (@GaryLineker) November 25, 2020

Η αγαπημένη του Μπόκα Τζούνιορς ανέφερε: «Αιώνια ευχαριστώ. Αιώνιε Ντιέγκο»

Η Εθνική Αργεντινής έγραψε: «Για πάντα Ντιέγκο».

Hasta siempre, Diego. Serás #Eterno en cada corazón del planeta fútbol. pic.twitter.com/jcsGP3GlNI — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 25, 2020

«Τι θλιβερά νέα για μένα και όσους αγαπούν τον αθλητισμό. Αυτός ο άνθρωπος ήταν φαινόμενο στο γήπεδο, ένα από τα ποδοσφαιρικά μου είδωλα. Είχαμε μια εξαιρετική σχέση και αμοιβαίο θαυμασμό, που δεν θα τον ξεχάσω ποτέ. Ήταν ένας απίστευτος άνθρωπος, με γιγαντιαία καρδιά. Ο Θεός να ανακουφίζει τις καρδιές των μελών της οικογένειάς του, των φίλων του ποδοσφαίρου και όλων στην Αργεντινή», έγραψε στο Instagram ο Βραζιλιάνος θρύλος Ριβάλντο.

«Είχα το προνόμιο να τον συναντήσω. Πολύ λυπηρά νέα», έγραψε ο Χάρι Κέιν.

Privileged to have met him. Very sad news. RIP Diego Maradona. pic.twitter.com/x2LcIeQPqr — Harry Kane (@HKane) November 25, 2020

«Σήμερα ο κόσμος του αθλητισμού γενικά και του ποδοσφαίρου ειδικότερα έχει ένα κενό. Μας άφησε ο Maradona ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές στην ιστορία. Αυτό που έκανε στο ποδόσφαιρο παραμένει. Τα ειλικρινά μου και τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του, στον κόσμο του ποδοσφαίρου και σε όλη την Αργεντινή», έγραψε ο Ναδάλ.

Hoy el mundo del deporte en general y el fútbol en particular tiene un vacío. Se nos fue #Maradona uno de los deportistas mas grandes de la historia. Queda lo que hizo en el fútbol. Mi mas sincero y sentido pésame a su familia, al mundo del fútbol y a toda la Argentina 🇦🇷 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) November 25, 2020

«Ευχαριστούμε για όλα Ντιέγκο», έγραψε η Μπαρτσελόνα.

Thank you for everything, Diego pic.twitter.com/bJ9l3ixY7A — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 25, 2020

«Ενώνουμε τη φωνή μας με τον κόσμο του ποδοσφαίρου για να πούμε αντίο σε έναν απόλυτα σπουδαίο. Rip Diego Maradona», το μήνυμα της Μαν. Σίτι.

We're joining the footballing world in saying farewell to one of the absolute greats. RIP Diego Maradona 💙 pic.twitter.com/n16SGF3KXn — Manchester City (@ManCity) November 25, 2020

«Ένας από τους σπουδαιότερους που έπαιξαν ποδόσφαιρο. Έμπνευση για όλο τον κόσμο. Μια τεράστια απώλεια για την οικογένεια του ποδοσφαίρου», το μήνυμα της Άρσεναλ.

One of the greatest to play the game. An inspiration across the world. A huge loss to the football family. RIP, Diego ❤️ pic.twitter.com/OnNwiNs8CP — Arsenal (@Arsenal) November 25, 2020

«Πολύ λυπηρή ημέρα για το ποδόσφαιρο. Έφυγε ο Ντιέγκο Μαραντόνα. Rip σε αυτή την ιδιοφυΐα του αθλήματος», έγραψε ο Ίκερ Κασίγιας.

Día triste para el fútbol. Ha fallecido Maradona. DEP genio de este deporte. #maradios 😭 pic.twitter.com/o1oXUFmFPG — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 25, 2020

«Έφυγε ο θεός του ποδοσφαίρου. Ευχαριστούμε για όλα», έγραψε ο Πίρλο.

Se ne va il dio del calcio.. grazie di tutto Diego pic.twitter.com/tOvyQxqWnT — Andrea Pirlo (@Pirlo_official) November 25, 2020

«Το είδωλό μου έφυγε. RIP Diego Armando Maradona, η πρώτη μου ποδοσφαιρική φανέλα, ο άνθρωπος πίσω από την αγάπη μου για το ποδόσφαιρο. Gracias El Pibe», έγραψε ο Ντρογκμπά.

Mon idole est décédée,

RIP Diego Armando Maradona, my first ever football shirt, the man behind my love for football

Gracias El Pibe 💔

🇦🇷 🇦🇷 🇦🇷 🇦🇷 🇦🇷 pic.twitter.com/Xns3Z72pxt — Didier Drogba (@didierdrogba) November 25, 2020

«Rip σε ένα θρύλο», το μήνυμα του Γιουσέιν Μπολτ.

