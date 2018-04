Oι Skelters live στον Βόλο στο Cafe Santan

Οι The Skelters, μια από τις κορυφαίες ροκ μπάντες της Ελλάδας,επιστρέφουν για μια ακόμη φορά στον Βόλο και θα εμφανιστούν στην σκηνή του Cafe Santan την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018

Με κομμάτια από τον δίσκο τους «Explain To Me», τον πρόσφατο δίσκο τους «Revive» καθώς και covers σε The Beatles, John Lennon, U2, Queen, Elvis Presley, The Rolling Stones, The Doors, Dire Straits, Tom Petty, Eric Clapton, ’50s, ’60s, ’70s, 80’s κ.α. σε ένα άκρως δυναμικό Rock ‘n Roll show!

Οι Skelters είναι μια σύγχρονη Rock μουσική μπάντα με αγγλόφωνο στίχο. Επέλεξαν το όνομα τους επηρεαζόμενοι από το τραγούδι των Beatles

‘Εναρξη: 22:00

Είσοδος Ελεύθερη