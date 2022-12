Ο Τομ Κρουζ έκανε το «μεγαλύτερο stunt στην ιστορία του σινεμά» – Πήδηξε στο κενό με μοτοσικλέτα

Ο Τομ Κρουζ (Tom Cruise) έκανε ελεύθερη πτώση από ελικόπτερο για να ευχαριστήσει τους θαυμαστές του για την κινηματογραφική επιτυχία της ταινίας του, «Top Gun: Maverick». Ο 60χρονος ηθοποιός επιχείρησε την ελεύθερη πτώση προτού η ταινία του 2022 γίνει διαθέσιμη στην πλατφόρμα streaming Paramount+.

Η ταινία «Top Gun: Maverick» είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της Paramount Pictures φέτος, με εισπράξεις 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Για να ευχαριστήσει τους θαυμαστές του, ο Τομ Κρουζ έκανε ελεύθερη πτώση πάνω από τον ωκεανό στη Νότια Αφρική.

