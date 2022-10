Μοναδικό θέαμα: Βρετανοί στρατιώτες… πετούν φορώντας ειδική στολή (video)

Απίστευτες εικόνες έδωσε στη δημοσιότητα το πολεμικό ναυτικό της Βρετανίας, καθώς στρατιώτες εμφανίστηκαν κυριολεκτικά πετώντας.

Με το Atlantic Future Forum (AFF) να αφορά τη συζήτηση για το πώς οι ναυτικές δυνάμεις μπορούν να κάνουν καλύτερη χρήση της τεχνολογίας και να αξιοποιήσουν τις νέες εξελίξεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, δεν υπήρχε ίσως καλύτερος τρόπος για να γίνει η είσοδος.

Η ναυαρχίδα του Βασιλικού Ναυτικού, η οποία έριξε άγκυρα σε απόσταση αναπνοής από το Άγαλμα της Ελευθερίας στο λιμάνι της Νέας Υόρκης δημοσίευσε στο Twitter το βίντεο με τη στολή τζετ μαζί με τη λεζάντα «Ας μιλήσουμε για εισόδους».

«Ας μιλήσουμε για εισόδους»

This is what you call an entrance…#AFF @FutureAtlantic https://t.co/eTM83m3Bdb pic.twitter.com/mVMVVs6CNL

— HMS Queen Elizabeth (@HMSQNLZ) September 28, 2022