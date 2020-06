Μήνυμα της Ζέττας Μακρή προς τους μαθητές για τις πανελλαδικές εξετάσεις

Από το γραφείο της Ζέττας Μακρή εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Στα παιδιά, που, αύριο, θα εξετασθούν για τις γνώσεις τους, εύχομαι κουράγιο! Στα παιδιά,που,αύριο,θα αποδείξουν ότι είναι έτοιμα για αγώνες και προετοιμασμένα για αγωνία,εύχομαι δύναμη! Στα παιδιά,στα παιδιά μας,που,θωρακισμένα και αποφασισμένα,μπαίνουν στην διαδικασία της δοκιμασίας,εύχομαι κάθε επιτυχία! Εύχομαι και πιστεύω στους νέους και τους καλωσορίζω στον δρόμο της προσπάθειας,που επιβραβεύει αλλά και χαλυβδώνει! Τους θυμίζω αυτό,που όλοι έχουμε διδαχθεί: να μην εγκαταλείπουν ποτέ! Στην ζωή,οι δυσκολίες είναι πολλές! Μόνο όσοι ξέρουν να κερδίζουν και όσοι αντέχουν να χάνουν θα ξεχωρίσουν! Και τους αφιερώνω το τραγούδι των Queen: You are the champions!

Θα τα καταφέρετε!