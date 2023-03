MH370: Εννέα χρόνια μετά την εξαφάνιση του αεροσκάφους της Malaysia Airlines – Τα 3 σενάρια για το δυστύχημα

Εννέα χρόνια έχουν περάσει από το μυστηριώδες αεροπορικό δυστύχημα για το οποίο έχουν δοθεί ελάχιστες απαντήσεις. Πρόκειται για τη εξαφάνιση της πτήσης MH370 της Malaysia Airlines. Οι οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν στην πτήση καλούν την κυβέρνηση της Μαλαισίας να δώσει το πράσινο φως για μια νέα έρευνα για το αεροσκάφος.

Η εξαφάνιση του αεροσκάφους, στο οποίο επέβαιναν 12 μέλη του μαλαισιανού πληρώματος και 227 επιβάτες από 14 διαφορετικά έθνη, έγινε το μεγαλύτερο μυστήριο στην αεροπορία, αφού εξαφανίστηκε ενώ βρισκόταν πάνω από τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας κατά τη διάρκεια πτήσης από την Κουάλα Λουμπούρ προς το Πεκίνο στις 8 Μαρτίου 2014.

Μετά από ένα τριετές κυνήγι που συντονίστηκε από τη Μαλαισία, την Κίνα και την Αυστραλία και έληξε τον Ιανουάριο του 2017, δεν εξήχθη κανένα συμπέρασμα σχετικά με το τι συνέβη στην πτήση MH370.

