To Mamma Mia επιστρέφει στη Σκόπελο για τη δεύτερη ταινία

Το μιούζικαλ των Abba «Mamma Mia» επιστρέφει με ένα σίκουελ, δέκα χρόνια μετά την πρώτη ταινία που ανέδειξε διεθνώς τις ομορφιές της Σκοπέλου και έφερε στα ταμεία πάνω από 600 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, οι Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth και Amanda Seyfried είναι θα επαναλάβουν τους ρόλους τους στη νέα ταινία, η οποία θα ονομαστεί «Mamma Mia: Here We Go Again». Η πρώτη ταινία που γυρίστηκε στην Σκόπελο στην Ελλάδα αφηγήθηκε την ιστορία μιας νύφης που ήθελε πριν το γάμο να βρει τον πραγματικό της πατέρα. Όλη η ιστορία διαδραματίστηκε σε ένα ελληνικό νησί που στην ταινία είχε την ονομασία «Kalokairi» και όπως αναφέρουν τα ξένα μίντια, η συνέχεια θα γυριστεί πάλι στην Σκόπελο. Το νέο φιλμ θα περιλαμβάνει και μερικά νέα τραγούδια των Abba ενώ όπως αναφέρεται η ιστορία θα είναι κυρίως μια αναδρομή στο παρελθόν και τους έρωτες της Meryl Streep. Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα.

Πηγή: www.lifo.gr