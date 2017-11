Λονδίνο: Ταξί έπεσε πάνω σε πλήθος – «Δεν είναι τρομοκρατικό χτύπημα» λέει η αστυνομία (video)

Ταξί έπεσε πάνω σε πεζούς στο Λονδίνο κοντά στο Κόβεντ Γκάρντεν, σκορπώντας τον πανικό.

Το μαύρο ταξί φέρεται να ξέφυγε της πορείας του και να έπεσε πάνω σε πλήθος, που βρίσκονταν στο σημείο.

Στο σημείο έφτασαν οι αρχές, με την μητροπολιτική αστυνομία να ενημερώνει πως το συμβάν δεν σχετίζεται με τρομοκρατία.

«Βγήκαμε από το θέατρο και είδαμε το ταξί να πέφτει στο πλήθος που περπατούσε», ανέφερε ένας μάρτυρας, ενώ ένας άλλος δήλωσε πως «άνθρωποι βρίσκονται κάτω από το ταξί».

MPS: London Police on scene at Covent Garden dealing with serious injury accident involving a taxi. Not terror related. pic.twitter.com/zgokuTnLYX

— Josh Caplan (@joshdcaplan) November 1, 2017