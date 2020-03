Κορωνοϊός: Ο Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε απαγόρευση κυκλοφορίας

Η Μεγάλη Βρετανία άργησε μπροστά στην απειλή του κορονοϊού αλλά πλέον παίρνει δραστικά μέτρα. Την ώρα που οι νεκροί αυξήθηκαν στους 198 και τα κρούσματα έχουν φτάσει τα 6.650 ο πρωθυπουργός της χώρας Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε με διάγγελμά του τη λήψη αυστηρών μέτρων με αποκορύφωμα τον περιορισμό της κυκλοφορίας τουλάχιστον για τρεις εβδομάδες.

Στο διάγγελμά του, ο Τζόνσον είπε στους Βρετανούς ότι επιτρέπεται να βγουν από το σπίτι τους μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

Ψώνια.

Άσκηση, μόνο μία φορά τη μέρα.

Ιατρικές επισκέψεις.

Φροντίδα συγγενών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Κυκλοφορία μόνο ενός ή δύο ατόμων μαζί εκτός σπιτιού.

Για εργασία, μόνο στην περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει από το σπίτι.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση καθώς οι Βρετανοί πήραν αψήφιστα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα με την εξάπλωση του κορονοϊού.

Είναι ενδεικτικό ότι κατά τη διάρκεια της Δευτέρας (23/3) και μολονότι υπήρξαν αμέτρητες συστάσεις προκειμένου οι πολίτες να μην μετακινηθούν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να εργαστούν από το σπίτι, χιλιάδες Λονδρέζοι πήραν το μετρό για να κινηθούν στην πόλη. Από νωρίς το πρωί έγιναν viral στα social media, εικόνες με ανθρώπους στοιβαγμένους ο ένας πάνω στον άλλον σε συρμούς του μετρό και του τρένου αλλά και στα λεωφορεία.

Yesterday London closed 40 subway stations to slow the spread of CoV2. Below is a picture from their Metro from this morning. We need better leadership, better communication, and better options for people in urban areas who must travel. #SocialDistancing https://t.co/tm68cuCkka

— Jon Klein (@sneakyvirus1) March 21, 2020