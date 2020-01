Κόμπι Μπράιαντ: Ανασύρθηκαν τρεις σοροί από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου

Oι αρχές του Λος Αντζελες μπόρεσαν να ανασύρουν τρία πτώματα από το τραγικό δυστύχημα στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Κόμπι Μπράιαν, η 13χρονη κόρη του και άλλα επτά άτομα. Ο πέντε φορές πρωταθλητής του NBA ήταν ανάμεσα στα εννέα άτομα που σκοτώθηκαν στη Νότια Καλιφόρνια την Κυριακή το πρωί, όταν έπεσε το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν.

Το ΤΜΖ αναφερει ότι ανασύρθηκαν τρία πτώματα, αλλά οι αρχές ακόμη δεν έχουν καταφέρει να κάνουν ταυτοποίηση, αν και πιθανολογείται πως ένα από αυτά ανήκει στον «Μπλακ Μάμπα».

Τα σωστικά συνεργεία διεξήγαγαν έρευνες μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής (26/1), ωστόσο αναγκάστηκαν να διακόψουν τις έρευνες και να τις ξαναρχίσουν το πρωί της Δευτέρας (27/1).

Οπως έχει γίνει γνωστό, το δυστύχημα συνέβη στην περιοχή της Καλαμπάσα στη Νότια Καλιφόρνια. Ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως τα αίτια, αλλά η είδηση προκάλεσε παγκόσμιο σοκ! Στην αθλητική κοινότητα -και όχι μόνο- επικρατεί θρήνος από τη μεγάλη απώλεια όπως δείχνουν και τα σπαραχτικά μηνύματα στα social media.

Ο Μπράιαντ συνήθιζε να χρησιμοποιεί για τις μεταφορές του ελικόπτερο, το οποίο είχε στην κατοχή του τα τελευταία χρόνια. Όμως η διαδρομή που ακολούθησε την Κυριακή ήταν η τελευταία της ζωής του.

Το ελικόπτερο κατά τη συντριβή τυλίχθηκε στις φλόγες και όσοι επέβαιναν σε αυτό έχασαν τη ζωή τους. Ήταν τύπου Σικόρσκι S-76 και, όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες που έκαναν ποδήλατο στην περιοχή, το είδαν να στροβιλίζεται, να χάνει έδαφος, να κάνει έντονο θόρυβο και να συντρίβεται στο έδαφος.

Δείτε το βίντεο από το σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου:

CNN has confirmed that it was Kobe. Never imagined Kobe would ever go out like this man. If anyone can survive a chopper crash, it was him. pic.twitter.com/Gv1wqVptbt

— Vasu Kulkarni (@Vasu) January 26, 2020