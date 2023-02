Κίνα: Καρατόμησαν τον επικεφαλής της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας επειδή… αντιδρά για την κατάρριψη του κατασκοπευτικού μπαλονιού

Την αποπομπή του επικεφαλής της κινέζικης Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Zhuang Quotai αποκαλύπτει η Daily Telegraph.Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, η καρατόμηση του έρχεται ως συνέπεια της κατάρριψης του κινεζικού κατασκοπευτικού μπαλονιού πάνω από την πυρηνική βάση της Μοντάνα.

#BREAKING #USA #CHINA #SC

🔴U.S, SOUTH CAROLINA : SPY BALLOON SHOT DOWN!#VIDEO MOMENT WHEN "CHINESE SPY BALLOON" BEING SHOT DOWN

with a missile by a USAF jet over Myrtle Beach,Atlantic ocean#BreakingNews #UltimaHora #SouthCarolina #SpyBalloon #Balloon #Globo #Ballon pic.twitter.com/RaecyEjVda

— loveworld (@LoveWorld_Peopl) February 4, 2023