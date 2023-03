Ισραήλ: Ελεύθερος στα 83 του ο γηραιότερος Παλαιστίνιος φυλακισμένος

Ο 83χρονος Φουάντ Σουμπάκι, ο γηραιότερος Παλαιστίνιος φυλακισμένος στο Ισραήλ, αφέθηκε ελεύθερος τη Δευτέρα μετά την ποινή κάθειρξης 17 ετών που εξέτισε για λαθρεμπόριο όπλων, ανακοίνωσαν παλαιστινιακές πηγές.

Υψηλόβαθμο στέλεχος του κόμματος Φάταχ, του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, ο Σουμπάκι είχε προφυλακιστεί το 2002 από τις παλαιστινιακές δυνάμεις ασφαλείας, κατά τη διάρκεια της δεύτερης Ιντιφάντα (2000-2005) πριν συλληφθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Fuad Shubaki, convicted in 2009 of funding and organizing the Karin A weapons ship, was released today from prison. pic.twitter.com/8IVhEnTcLx

