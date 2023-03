Όσκαρ 2023: Φωτογράφος έπεσε στο μπεζ χαλί και η Lady Gaga έτρεξε να τον βοηθήσει

Για πρώτη φορά, έπειτα από έξι και πλέον δεκαετίες, τα Όσκαρ δεν είχαν φέτος το κλασικό κόκκινο χαλί, αλλά μπεζ. Η απόφαση ελήφθη προκειμένου «να γίνει πιο ομαλά η μετάβαση από τις αφίξεις σ’ ένα πιο κομψό βραδινό σκηνικό», σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Ο παρουσιαστής της βραδιάς, Τζίμι Κίμελ, είπε ότι «η επιλογή του ανοιχτόχρωμου χαλιού δείχνει τη βεβαιότητά μας ότι φέτος δεν θα χυθεί αίμα», μια αναφορά στο περίφημο επεισόδιο με τον Γουίλ Σμιθ και το χαστούκι.

Ωστόσο, την ώρα που η Lady Gaga περπατούσε στο χαλί για να μπει στην αίθουσα του Dolby Theatre και να παρακολουθήσει τα βραβεία, ένας φωτογράφος, ο οποίος προσπαθούσε να τραβήξει από κοντά το εντυπωσιακό φόρεμα Versace της τραγουδίστριας, σκόνταψε και έπεσε σχεδόν μπροστά της. Μόλις η τραγουδίστρια αντιλήφθηκε τι έγινε, έσπευσε να τον βοηθήσει.

Lady Gaga stops to help photographer who fell at the #Oscars. pic.twitter.com/4w4MNCO89X

— Pop Base (@PopBase) March 13, 2023