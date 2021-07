Ηλεκτρονικό βιβλίο από τη Φιλίτσα Φραγκογεώργη για την υγιεινή διατροφή στη μάχη κατά του κορωνοϊού

Με Silver Award βραβεύτηκε η εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας του 29ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου Φιλίτσα Φραγκογεώργη στον διαγωνισμό ELT Excellence Awards 2020-21. Με τη συνεργασία των μαθητών της Στ’ τάξης του σχολείου δημιουργήθηκε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο για την υγιεινή διατροφή και πώς οι ήρωες της ιστορίας μάχονται εναντίον του κορωνοϊού, δίνοντας συμβουλές υγιεινής διατροφής. Η όλη διαδικασία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, κατά τη διάρκεια της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, με χρήση του ηλεκτρονικού εργαλείου storyjumper.

Συγκεκριμένα, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Ιουλίου, στο ξενοδοχείο Royal Olympic Hotel στην Αθήνα, απονεμήθηκε στην εκπαιδευτικό Φιλίτσα Φραγκογεώργη το βραβείο στην κατηγορία «Using Technology in the Classroom» για την ανάπτυξη της συγγραφικής δεξιότητας των μαθητών με τη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων.

Οι μαθητές της Στ’ τάξης του 29ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου συνεργάστηκαν εξ’ ολοκλήρου διαδικτυακά κατά τη διάρκεια της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης για τη δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου με χρήση του ηλεκτρονικού εργαλείου storyjumper.

Ο τίτλος της ιστορίας είναι «Coronavirus attacks our Planet». Οι 22 μαθητές του τμήματος έγραψαν μια ιστορία με θέμα την υγιεινή διατροφή και δημιούργησαν τους ήρωες της ιστορίας που μάχονται εναντίον του κορωνοϊού δίνοντας συμβουλές υγιεινής διατροφής.

Αρχικά χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο Answergarden, με το οποίο οι μαθητές ψήφισαν και επέλεξαν τον τίτλο της ιστορίας, στη συνέχεια χρησιμοποίησαν κοινόχρηστο έγγραφο Google Doc για να γράψουν την ιστορία όλοι μαζί και ο καθένας από το σπίτι του χρησιμοποιώντας διαφορετικό χρώμα. Η ιστορία ζωντάνεψε και πήρε χρώμα όταν οι μαθητές άρχισαν να χρησιμοποιούν το εργαλείο storyjumper. Για την πραγματοποίηση της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν οι πλατφόρμες Cisco Webex Meetings, e-class του ΠΣΔ και e-Twinning. Η ιστορία ενσωματώθηκε σε ένα μεγαλύτερο ηλεκτρονικό βιβλίο storyjumper, όπου συμπεριλαμβάνονταν και άλλες ιστορίες από τα συμμετέχοντα σχολεία χωρών του εξωτερικού στο πλαίσιο του προγράμματος «Healthy Eating Healthy Living».

Υπήρξε συνεργασία τόσο ανάμεσα στους μαθητές, όσο και της εκπαιδευτικού με την εκπαιδευτικό πληροφορικής κ. Λία Παγόνη, που δίδαξε τη χρήση του ηλεκτρονικού εργαλείου storyjumper.

Το πρόγραμμα έχει επίσης βραβευτεί με Εθνική και Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας.

Όπως εξηγεί η κ. Φιλίτσα Φραγκογεώργη, «η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε εξ’ ολοκλήρου με την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της καραντίνας για τον κορωνοϊό».

«Βασική προϋπόθεση για τη γραφή της ιστορίας ήταν η δημιουργία e-story με χρήση του ηλεκτρονικού εργαλείου storyjumper. Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν από την αρχή. Τους ανατέθηκε να προτείνουν τις ιδέες τους. Συγκεντρώθηκαν όλες οι προτάσεις και οι επικρατέστερες παρουσιάστηκαν με το εργαλείο AnswerGarden (https://answergarden.ch/1174064). Εκεί οι μαθητές κλήθηκαν να ψηφίσουν τον τίτλο, για τον οποίο θα δημιουργούσαν την ιστορία» τόνισε.

Στη συνέχεια έπρεπε να σκεφτούν για την πλοκή της ιστορίας τους. Η εκπαιδευτικός ως συντονίστρια της δράσης δημιούργησε ένα κοινόχρηστο έγγραφο (https://docs.google.com/document/d/1GQGvgfjLgmtKhWPSSzlYHqmWRiRB7-gpA8SU0Tg6sqQ/edit?usp=sharing), όπου όλοι οι μαθητές μπορούσαν να γράφουν χρησιμοποιώντας ο καθένας διαφορετικό χρώμα και ταυτόχρονα να βλέπουν αυτά που γράφουν οι συμμαθητές τους, ακόμα και να κάνουν διορθώσεις. «Αρχικά έγραψαν την ιστορία στα ελληνικά και μετά στην αγγλική γλώσσα. Αυτό ήταν κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Οι μαθητές συμμετείχαν με μεγάλη προθυμία και εξέπληξαν τόσο με τη φαντασία τους για την πλοκή της ιστορίας, όσο και με τη χρήση της αγγλικής γλώσσας» επισήμανε η ίδια, για να προσθέσει: «Η παρουσία του κορωνοϊού στην καθημερινότητα των μαθητών ήταν τόσο έντονη ώστε τον παρουσίασαν στην ιστορία τους ως τον κακό ήρωα, εναντίον του οποίου μάχονταν όλοι οι καλοί ήρωες, που ήταν φρούτα και λαχανικά. Σύμμαχοί τους ήταν ο ήλιος και το νερό».

Στην τρίτη φάση της δημιουργίας της ιστορίας οι μαθητές της Στ’ τάξης του 29ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου έπρεπε να ζωντανέψουν την ιστορία ηλεκτρονικά (https://www.storyjumper.com/book/read/82481915/29th). «Να δημιουργήσουν τα λόγια του κάθε ήρωα και το σκηνικό. Όλοι οι μαθητές εργάστηκαν με προθυμία και υπευθυνότητα. Ο κάθε ένας βοήθησε όσο μπορούσε και όπου μπορούσε ανάλογα με το ταλέντο του και τις δεξιότητές του. Το συνολικό αποτέλεσμα εντυπωσίασε όλους. Η δημιουργία της ιστορίας αποτέλεσε έναν τρόπο διαφυγής από την καραντίνα και μέσο συνεργασίας με τους συμμαθητές τους» επισήμανε η κ. Φιλίτσα Φραγκογεώργη.

Η διδασκαλία γινόταν μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex Meetings, οι γραπτές οδηγίες δίνονταν μέσω του e-class του ΠΣΔ και η συνεργασία με τα σχολεία του εξωτερικού γινόταν με την πλατφόρμα e-Twinning, όπου κατατέθηκε η ηλεκτρονική ιστορία και ενσωματώθηκε σε άλλο μεγαλύτερο ηλεκτρονικό βιβλίο μαζί με τις ιστορίες των άλλων σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

«Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, κατεβάσαμε την ιστορία και την τυπώσαμε σε ένα βιβλιαράκι που μοιράστηκε στους μαθητές της Στ’ τάξης του σχολείου μας ως αναμνηστικό» κατέληξε η ίδια.