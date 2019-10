Η ντροπή των οπαδών: Τύπωσαν κάρτες επιβίβασης με το όνομα του αδικοχαμένου Σάλα

Ανάστατο είναι το βρετανικό ποδόσφαιρο για την απαράδεκτη και προσβλητική συμπεριφορά οπαδών, προφανώς της Σουόνσι Σίτι, που πριν από το μεγάλο ντέρμπι της νότιας Ουαλίας με την Κάρντιφ Σίτι, τύπωσαν κάρτες επιβίβασης από αεροπορικό εισιτήριο, που φέρουν το όνομα του αδικοχαμένου Εμιλιάνο Σάλα, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο σε αεροπορικό δυστύχημα πάνω από τη Μάγχη, ενώ πετούσε από τη Ναντ για να υπογράψει στην Κάρντιφ.

Η Σουόνσι έσπευσε να καταδικάσει την «απαράδεκτη και απερίσκεπτη φωτογραφία» στα κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, που χλευάζει το θάνατο του Αργεντινού επιθετικού. «Δεν αντιπροσωπεύει με κανέναν τρόπο τον ποδοσφαιρικό μας σύλλογο ή τους φιλάθλους μας», αναφέρει μεταξύ άλλων, ενώ επιβεβαίωσε πως ήδη συνεργάζεται με την αστυνομία της Νότιας Ουαλίας, η οποία θα διερευνήσει το περιστατικό.

Η κάρτα επιβίβασης που τυπώθηκε, αναφέρει ως αεροπορική εταιρία την «Swansea City Airlines», μαζί με το όνομα του Εμιλιάνο Σάλα και τον αριθμό της πτήσης D3AD (που υποδηλώνει τον θάνατο του Σάλα). Η πόλη αναχώρησης εμφανίζεται η Ναντ, προορισμός το Κάρντιφ και πιλότος ο Μίκι Ντάι, ένας οπαδός της Κάρντιφ, που σκοτώθηκε το 2011 σε έναν αγώνα της Αγγλίας με την Ουαλία!

«Όσοι οπαδοί εμφανίσουν αυτό το είδος υλικού ή συμπεριφέρονται με απαράδεκτο τρόπο θα αντιμετωπίσουν ποινική δίωξη. Η Σουόνσι θα υποστηρίξει με κάθε τρόπο την αστυνομία της Νότιας Ουαλίας σε οποιαδήποτε ενέργειά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού της Κυριακής στο Στάδιο Liberty», συμπληρώνει η Σουόνσι.

just seen this on the ‘ukfirms’ instagram and i understand rivalry in football but this is too far and completely out of order , these should not be brought into the liberty on sunday, these fans who are going to this extent are just putting our club to shame, it needs to stop. pic.twitter.com/SVhhm2w2Ef

