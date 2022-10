Φρίκη στο Μιζούρι: Την κρατούσε αιχμάλωτη και τη βίαζε επί ένα μήνα στο υπόγειο του σπιτιού του – Πώς απέδρασε

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μια 22χρονη στα χέρια 39χρονου που την κρατούσε ως σκλάβα του σεξ επί ένα μήνα στο σπίτι του στο Μιζούρι των ΗΠΑ.

Η 22χρονη όπως κατήγγειλε στις αρχές απήχθη από την οδό Prospect Street στο Excelsior Springs του Μιζούρι στις αρχές Σεπτεμβρίου, ξυλοκοπήθηκε και βιάστηκε επανειλημμένα από τον 39χρονο Timothy Haslett Jr, ο οποίος την κρατούσε σε ένα μικρό δωμάτιο που είχε φτιάξει στο υπόγειό του.

Η άτυχη γυναίκα κατάφερε να δραπετεύσει την προηγούμενη Παρασκευή, όταν ο Haslett πήρε τον γιό του στο σχολείο.

Η 22χρονη κατήγγειλε ότι για σχεδόν ένα μήνα ο Haslett τη μαστίγωνε και τη βίαζε, ενώ ήταν δεμένη με χειροπέδες στους καρπούς και τους αστραγάλους της. Είπε, επίσης, στην αστυνομία ότι υπήρχαν ενδεχομένως άλλα δύο θύματα, σύμφωνα με την Kansas City Star, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη. Ωστόσο, παραμένει ασαφές πώς η γυναίκα κατάφερε να δραπετεύσει από την αιχμαλωσία και αν γνώριζε εκ των προτέρων τον θύτη της.

Ο Haslett κρατείται με εγγύηση 500.000 δολαρίων, και αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό πρώτου βαθμού, απαγωγή πρώτου βαθμού και επίθεση δεύτερου βαθμού.

Πως σώθηκε

Η Λίζα Τζόνσον, που ζει στη γειτονιά, εντόπισε για πρώτη φορά την Παρασκευή την αδυνατισμένη γυναίκα γεμάτη μώλωπες καθώς πάσχιζε να συρθεί στα σκαλιά της βεράντας της. «Δεν είχε και πολλή φωνή», δήλωσε η Johnson στο KSHB News. «Ήταν περισσότερο ένα ελαφρύ “βοηθήστε με” παρά οτιδήποτε άλλο».

Η Johnson έσπευσε να καλέσει την αστυνομία, καθώς η αιχμάλωτη γυναίκα– σκλάβα του σεξ επέμενε ότι «θα σκοτώσει και τους δύο», προτού καταφύγει στο σπίτι ενός άλλου γείτονα και ζητήσει βοήθεια. Μια ηλικιωμένη γυναίκα άνοιξε αμέσως την πόρτα για το θύμα αφού άκουσε τις κραυγές της έξω.

«Άκουσε μια γυναίκα να ουρλιάζει και ήρθε χτυπώντας την πόρτα, οπότε άνοιξε την πόρτα και η κυρία είπε: “Πρέπει να με βοηθήσετε, με βίασαν, με κρατούσαν αιχμάλωτη”», δήλωσε η συγγενής της ηλικιωμένης γυναίκας, Ciara Tharp, στο KSHB News.

«Η γιαγιά μου μπορούσε να καταλάβει ότι ήταν αδύναμη», εξήγησε η Tharp. «Δεν φορούσε πολλά ρούχα. Είπε ότι είχε ένα μεταλλικό κολάρο σκύλου γύρω από το λαιμό της και μπορούσε να δει τα σημάδια από δέσιμο γύρω από τους καρπούς της».

Μαζί με το κολάρο, το θύμα φάνηκε να έχει κολλητική ταινία γύρω από το λαιμό της, η οποία μπορεί προηγουμένως να ήταν γύρω από το στόμα της. Η ηλικιωμένη έσπευσε να προσφέρει στο θύμα μια κουβέρτα και της έδωσε φαγητό. «Υπάρχει πιθανότητα η γιαγιά μου να την έβαλε μέσα στο σπίτι πάνω στην ώρα», δήλωσε η Tharp.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο αστυνομικός διευθυντής του Excelsior Springs, Gregory Dull, δήλωσε στο KMBC, ότι είχε περικυκλώσει το σπίτι του Haslett. Στη συνέχεια, τον συνέλαβαν τυχαία για μια άσχετη με τον έλεγχο των ζώων παράβαση, αναφέρει το KMBC, πριν πραγματοποιήσουν έρευνα στο σπίτι -όπου είπαν ότι βρήκαν το δωμάτιο που περιέγραψε το θύμα. Στο σπίτι του θύτη βρέθηκαν, επίσης, ένα σωρό πυροβόλα όπλα.

«Καταφέραμε να τον εμποδίσουμε να επιστρέψει στο σπίτι και ενδεχομένως να καταστρέψει στοιχεία», δήλωσε ο Dull.

Μέχρι την Τρίτη, το αστυνομικό τμήμα του Excelsior Springs δήλωσε στη DailyMail.com, ότι η αρχική έρευνα στο σπίτι του Haslett έχει ολοκληρωθεί και μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακαλύψει στοιχεία για άλλες γυναίκες που κρατούνταν αιχμάλωτες στο σπίτι, αλλά συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα στοιχεία.

Το «γεμάτο» ποινικό μητρώο του θύτη

Εν τω μεταξύ, τα αρχεία που εξασφάλισε η DailyMail.com δείχνουν ότι ο Haslett έχει ποινικό μητρώο που χρονολογείται από το 2002, όταν κατηγορήθηκε για παροχή αλκοόλ σε ανήλικο. Τελευταία συνελήφθη για πλημμεληματική παράβαση της οδικής κυκλοφορίας στις 11 Ιανουαρίου του 2022, ενώ είχε συλληφθεί και στο παρελθόν στις 30 Δεκεμβρίου του 2021 για «οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος με απρόσεκτο και απερίσκεπτο τρόπο που είχε ως αποτέλεσμα ατύχημα».

Προηγούμενες συλλήψεις του περιλαμβάνουν οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στην πολιτεία του Ιλινόις, οδήγηση με αναστολή της άδειας οδήγησης και οδήγηση ανασφάλιστου μηχανοκίνητου οχήματος. Οι αρχές τον ερευνούν για πιθανά άλλα εγκλήματα και λένε ότι αποτελεί «κίνδυνο για το θύμα του εγκλήματος, την κοινότητα ή άλλο άτομο».

