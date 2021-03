Επίδοση για … Όσκαρ και 1.000.991$ στον Βολιώτη Αλέξανδρο Κολώνια

Αν κάποιος παίκτης μπορούσε ποτέ να καταρρίψει το ‘μυθικό’ cash του ‘kelly_koulis’ στο επετειακό Million τότε αυτός θα ήταν σίγουρα ο Bολιώτης Αλέξανδρος Κολώνιας.

Ο ‘mexican222’ το κατάφερε κερδίζοντας την 2η θέση στο $10.300 Super Millions της GGPoker να του αποφέρει $1.000.991!!

Καθίσταται έτσι ο μοναδικός Έλληνας παίκτης που διαθέτει επταψήφιο σκορ σε live και online felt, αλλά και από τους… λίγους και εκλεκτούς παγκοσμίως που το έχουν κατορθώσει.

Ας δούμε αναλυτικά τα hands των αποκλεισμών:

Στην 8η θέση ο Benjamin Chalot, κερδίζει $299.366

Σε blinds 175k/350k, ante 45k ο Κολώνιας άνοιξε για 770k, ο Chalot απάντησε με 3-bet για 2.030.000 (αφήνοντας 701k πίσω του) και ο Muehloecker ανέβασε στις 3.465.000 μάρκες από sb.

To fold του initial έφερε το call απ’ τον Γάλλο που κρατούσε Α-10 off, με τα δεκάρια του αντιπάλου του να τον στέλνουν στο rail.Στην 7η θέση ο Thomas Muehloecker, κερδίζει $366.078

Σε blinds 200k/400k, ante 50k ο Muehloecker έκανε το open-raise στις 828.000 μάρκες απ’ το button και ο Ward που… παραμόνευε στο sb με ντάμες απάντησε με 3-bet στις 2.800.000.

Το 4-bet all-in του Αυστριακού για 14.421.000 κρατώντας Α-Κ off έφερε το snap call του αντιπάλου του, με τις ‘κυρίες’ τελικά να κερδίζουν…Στην 6η θέση ο Krasimir Yankov, κερδίζει $447.657

Σε blinds 300k/600k, ante 75k ο Yankov από θέση cut off άνοιξε για 3.125.000 (έχοντας 3.5m πίσω του) και ο Κολώνιας απάντησε με all-in στο sb κρατώντας επτάρια.

Ο Βούλγαρος έβαλε και τις υπόλοιπες μάρκες του στη μέση με K-J off, αλλά το ζεύγος ήταν αυτό που ‘κράτησε’ στο board.

Στην 5η θέση ο Shankar Pillai, κερδίζει $547.414

Ο Έλληνας pro ήταν αυτός που απέκλεισε και τον επόμενο παίκτη σε blinds 350k/700k, ante 85k. Ο Shankar Pillai πραγματοποίησε το open jam για 5.5m με δυάρια από utg, ο Κολώνιας έκανε το call με εννιάρια και το προβάδισμα διατηρήθηκε μέχρι τέλους.

Στην 4η θέση ο Sebastian Gaehl, κερδίζει $669.403

Σε blinds 350k/700k, ante 85k οι βαλέδες του ‘Weizen’ αντιμετώπισαν ανεπιτυχώς το Q-10 off του Κολώνια με ντάμα και δεκάρια σε turn και river.

Στην 3η θέση ο Javier Gomez, κερδίζει $818.576

Ο τίτλος και το βραβείο των $1.242.332 κέρδισε ο Βen Ward.

Πηγή: pokerlandgr.com