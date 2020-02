Εντυπωσιακή η νέα μπάλα του τελικού του Champions League

Η Adidas παρουσίασε την νέα μπάλα του τελικού του Champions League που είναι προγραμματισμένος για τις 30 Μαϊου και θα φιλοξενηθεί για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη, στο Atatürk Olympic Stadium. Σχεδιαστικά ο δημιουργός της νέας μπάλας άντλησε την έμπνευση του από την πόλη της Κωνσταντινούπολης, εκεί όπου η δύση συναντά την ανατολή όπως κι από τον Βόσπορο που την διασχίζει και την τουρκική κουλτούρα.

Τα χρώματα που κυριαρχούν είναι το άσπρο, το μωβ ενώ υπάρχει και αναπαράσταση του χάρτη της πόλης. Η υφή της μπάλας έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να αυξήσει την ακρίβεια στις επαφές των παικτών, ενώ βελτιώθηκε και η πιθανότητα απορρόφησης νερού.

Istanbul calling.

Introducing the new @championsleague official match ball for the knockout stage of the 2019/20 season. pic.twitter.com/bJQD4bODtU

— adidas Football (@adidasfootball) February 18, 2020