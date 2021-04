Εμβόλια – Κικίλιας: 1,2 εκατ. δόσεις θα λάβει νωρίτερα η Ελλάδα από Pfizer

Aπό τις 50 εκατ. δόσεις εμβολίου των εταιρειών Pfizer-BionTech, που θα λάβει νωρίτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι τον Ιούνιο του 2021, στην Ελλάδα αντιστοιχούν 1,2 εκατ. δόσεις, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας κατά τη διάρκεια της απογευματινής ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας. Ο υπουργός Υγείας, σημείωσε ακόμα πως ο επταήμερος κυλιόμενος μέσος όρος κρουσμάτων έχει ελαφρώς μειωθεί και υπάρχει σταθεροποίηση στον δείκτη θετικότητας κάτω του 6%. Παράλληλα, πρόσθεσε πως τα ενεργά κρούσματα στη χώρα ανέρχονται σε 27.462.

Σημειώνεται πως νωρίτερα σήμερα, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάινεν ανακοίνωσε την Τετάρτη 14 Απριλίου πως επισπεύδεται η παράδοση 50.000.000 δόσεων εμβολίων των συγκεκριμένων εταιρειών. Η φον ντερ Λάιεν ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται για επιπλέον δόσεις εμβολίου αλλά για ποσότητες που είχαν ήδη συμφωνηθεί, αλλά η παράδοσή τους επισπεύδεται και αντί για το δ’ τρίμηνο του 2021 θα παραδοθούν στο β’ τρίμηνο του έτους.

Today we have reached 100 million vaccinations in the EU. A milestone we can be proud of!

We are also accelerating the delivery of vaccines.

We spare no effort to ensure that Europeans can be vaccinated as fast as possible. #StrongerTogether

https://t.co/eK09vYhcnG

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 14, 2021