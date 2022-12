Διάλεξη στο μάθημα “Μικρή κλίμακα και αντικείμενα” θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου στις 11:10.Η Άρτεμις Γιάγκου είναι ιστορικός του σχεδιασμού και της Τεχνολογίας. Γεννήθηκε στην πόλη Αθήνα και ζει στην πόλη Μόναχο. Εργάζεται ως ερευνήτρια στο Μουσείο Τεχνολογίας της πόλης Μόναχο. Σημαντικές ερευνητικές εργασίες της είναι οι : 1. TimeKeeping in Motion: Technology and Design of 18th c. potable Clocks και 2. How they played: Children and construction toys. Έχει συγγράψει το βιβλίο : Εύθραυστη Καινοτομία: Επεισόδια από την ιστορία του ελληνικού Design. Η διάλεξή της με τίτλο: ΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ – Η πολυπλοκότητα του μοντερνισμού σε ένα παράδειγμα μικρής κλίμακας, θα δοθεί δικτυακά στην εφαρμογή TEAMS, στα πλαίσια του μαθήματος ΧΩΡΟΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ που διδάσκεται από τον αναπληρωτή καθηγητή Ιορδάνη Στυλίδη, στο τμήμα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.