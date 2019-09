Brexit: Καταποντίστηκε ο Μπόρις Τζόνσον και η άτακτη φυγή από την ΕΕ

O Μπόρις Τζόνσον ηττήθηκε χθες Τρίτη στην ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινοτήτων επί του σχεδίου νόμου για την αποτροπή της αποχώρησης χωρίς συμφωνία του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που εξώθησε τον πρωθυπουργό να ανακοινώσει ότι θα ζητήσει σήμερα να προκηρυχθούν πρόωρες βουλευτικές εκλογές.

Το κείμενο εγκρίθηκε με 328 ψήφους (301 κατά) από μέλη των κομμάτων της αντιπολίτευσης και 21 στελέχη των Συντηρητικών του Τζόνσον, παρότι είχαν προειδοποιηθεί ότι εάν αψηφούσαν την κομματική γραμμή, θα αποπέμπονταν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα των Τόρις και θα στερούνταν τη δυνατότητα να θέσουν εκ νέου υποψηφιότητα να εκλεγούν. Η Ντάουνινγκ Στριτ επιβεβαίωσε ότι θα τεθούν εκτός Συντηρητικού κόμματος.

Τρία χρόνια και πλέον αφότου οι ψηφοφόροι ενέκριναν στο δημοψήφισμα την αποχώρηση από την ΕΕ, η ήττα του Τζόνσον διατηρεί τον γόρδιο δεσμό του Brexit άλυτο. Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν πάντα ανοικτά, από τη θυελλώδη έξοδο χωρίς συμφωνία ως την πλήρη εγκατάλειψη του εγχειρήματος.

Πάντως η χθεσινή έκβαση ήταν απλά το πρώτο εμπόδιο που καλούνταν να ξεπεράσουν σε αυτόν τον αγώνα οι κοινοβουλευτικοί, που ανέκτησαν τον έλεγχο της νομοθετικής ατζέντας, πράγμα όχι ασήμαντο.

Σήμερα, θα ψηφίσουν επί σχεδίου νόμου που θα αναγκάσει τον Τζόνσον να ζητήσει από την ΕΕ αναβολή του Brexit για τρίτη φορά, ως την 31η Ιανουαρίου 2020, εκτός εάν εγκριθεί συμφωνία για τους όρους και τον τρόπο της αποχώρησης νωρίτερα.

Σε περίπτωση έγκρισης του κειμένου αυτού, ο Τζόνσον θα βρεθεί σε θέση όμοια με εκείνη της προκατόχου του, της Τερέζας Μέι, η οποία δεν κατάφερε σε καμία από τις τρεις προσπάθειές της να εξασφαλίσει την υποστήριξη της Βουλής των Κοινοτήτων που απαιτείτο για να εγκριθεί η Συμφωνία Αποχώρησης που η κυβέρνησή της διαπραγματευόταν επί δυόμισι χρόνια με την ΕΕ.

21 «αντάρτες» που αψήφησαν την γραμμή των Συντηρητικών

Οι 21 βουλευτές της συμπολίτευσης, των Συντηρητικών, οι οποίοι εναντιώθηκαν στη γραμμή της κυβέρνησης και ψήφισαν υπέρ της πρωτοβουλίας για να εμποδιστεί η αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία αποπέμπονται από τις τάξεις του κόμματος, σύμφωνα με δημοσιογράφο του BBC που επικαλείται πηγές προσκείμενες στην κυβέρνηση.

Στους 21 αντάρτες συγκαταλέγονται ο πρώην υπουργός Οικονομικών Φίλιπ Χάμοντ αλλά και ο Νίκολας Σόουμς — ο εγγονός του Ουίνστον Τσόρτσιλ.

Οι κοινοβουλευτικοί της συμπολίτευσης που τάχθηκαν υπέρ της πρωτοβουλίας στη Βουλή των Κοινοτήτων με σκοπό την αποτροπή του no-deal Brexit θα αποπεμφθούν από το κόμμα, επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ, διευκρινίζοντας ότι ήδη άρχισε να τους ενημερώνει στέλεχος των Συντηρητικών που είναι επικεφαλής της ομάδας που εντέλλεται να τηρεί την κομματική πειθαρχία.

«Ο επικεφαλής whip [σ.σ. κομματικό στέλεχος αρμόδιο για την τήρηση της κομματικής πειθαρχίας στο κοινοβούλιο] μιλάει τους βουλευτές των Τόρις που δεν ψήφισαν υπέρ της κυβέρνησης απόψε [σ.σ. χθες Τρίτη]. Θα απολέσουν την κομματική τους ιδιότητα», είπε εκπρόσωπος του πρωθυπουργού των Συντηρητικών, του Μπόρις Τζόνσον.

