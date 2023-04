Ariana DeBose: Θα είναι παρουσιάστρια της 76ης τελετής απονομής των βραβείων Tony

Η Αριάνα ΝτεΜπόουζ θα είναι παρουσιάστρια της τελετής απονομής των βραβείων Tony 2023. Το CBS ανακοίνωσε σε δελτίο Τύπου ότι η ηθοποιός θα είναι οικοδέσποινα στην 76η τελετή, στις 11 Ιουνίου στο United Palace, στη Νέα Υόρκη.

Είναι η δεύτερη φορά που η Αριάνα ΝτεΜπόουζ αναλαμβάνει τον ρόλο παρουσιάστριας της σημαντικότερης βραδιάς του Μπρόντγουεϊ, που θα μεταδοθεί ζωντανά στο CBS, καθώς και στην υπηρεσία streaming Paramount+. «Είχα την τιμή να υπηρετήσω ως οικοδέσποινα πέρυσι και επιπλέον μου ζητήθηκε να επιστρέψω! Ανυπομονώ λοιπόν να γιορτάσουμε αυτή την απίστευτη σεζόν» είπε η ΝτεΜπόουζ.

«Επιστρέφει! Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που η εντυπωσιακή Αριάνα ΝτεΜπόουζ επιστρέφει στη σκηνή των βραβείων Tony ως οικοδέσποινά μας για τη φετινή τελετή» ανέφερε ο Τζακ Σούσμαν από το CBS EVP υπεύθυνος για τα αφιερώματα, τις ζωντανές εκδηλώσεις και τα εναλλακτικά προγράμματα.

Οι υποψηφιότητες για τα φετινά Tonys θα ανακοινωθούν στις 2 Μαΐου. Η ΝτεΜπόουζ είναι βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός γνωστή για το ρόλο της ως Ανίτα στην ταινία «West Side Story» του 2021, σε σκηνοθεσία Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Ήταν υποψήφια για Tony για την ερμηνεία της στο μιούζικαλ «Summer: The Donna Summer Musical» το 2018 και συμμετείχε στα θεατρικά έργα «Hamilton», «Bring It On: The Musical», «A Bronx Tale» και «Pippin».

