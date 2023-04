Ντρέικ Μπελ: Tέλος στο μυστήριο με την εξαφάνιση του σταρ του Nickelodeon – Βρέθηκε ζωντανός

Ο σταρ του Nickelodeon και μουσικός Ντρέικ Μπελ, φέρεται πως «πάλευε» με αυτοκτονικές σκέψεις – όπως αναφέρθηκε από τις αρχές – που οδήγησαν στην εξαφάνισή του την Τετάρτη, όμως τελικά βρέθηκε σώος και αβλαβής.

Ο Μπελ μάλιστα, έσπευσε να σατιρίσει την εξαφάνισή του στο Twitter, γράφοντας: «Αφήνεις το τηλέφωνό σου στο αυτοκίνητο και δεν το σηκώνεις για όλη τη νύχτα και γίνεται αυτό;»

https://twitter.com/DrakeBell/status/1646637269682380803?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1646637269682380803%7Ctwgr%5Ef33528791f1ef3082c85ef11ff686100c0509214%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.protothema.gr%2Flife-style%2Farticle%2F1360951%2Fdreik-bel-telos-sto-mustirio-me-tin-exafanisi-tou-star-tou-nickelodeon-vrethike-zodanos%2F

Ένας αστυνομικός στο Ορλάντο της Φλόριντα είχε επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για να αναφέρει ότι ένας «διάσημος που είχε τσακωθεί με τη σύζυγό του» έστελνε μηνύματα σε μέλη της οικογένειάς του στην Καλιφόρνια, λέγοντας ότι επρόκειτο να «μεθύσει και να κρεμαστεί». Η ταυτότητα του διάσημου δεν αποκαλύφθηκε εκείνη τη στιγμή.

Drake Bell threatened to get drunk and hang himself after a falling out with his wife, according to the 911 call from when he was reported missing. https://t.co/BthAIcHJIs

— TMZ (@TMZ) April 14, 2023