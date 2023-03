Αποσύρει τη φανέλα του Σπανούλη με το Νο 7 ο Ολυμπιακός

Πλησιάζει η μέρα που περίμεναν εδώ και καιρό οι φίλοι του Ολυμπιακού. Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν ότι σε μια ξεχωριστή εκδήλωση, που θα γίνει στο ΣΕΦ στις 17/9/2023, θα τιμηθεί ο Βασίλης Σπανούλης και θα αποσυρθεί η φανέλα του με το Νο7.

Αναλυτικά η ενημέρωση: «A champion is one who is remembered. A legend is one who is never forgotten»- Matshona Dhliwayo («Πρωταθλητής είναι κάποιος που τον θυμούνται. Μύθος είναι εκείνος που δεν ξεχνιέται ποτέ: Ματσόμα Ντιλιβάγιο»).

Με ένα ξεχωριστό event στις 17/9/2023, που θα περιλαμβάνει μοναδικές και ιστορικές στιγμές, η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα τιμήσει τον θρύλο, Βασίλη Σπανούλη και είναι έτοιμη να σηκώσει στον «ουρανό» του ΣΕΦ τη φανέλα με το Νο7.

Μείνετε συντονισμένοι…».

Στο μεταξύ για την εξαιρετική πορεία του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα μίλησε ο πρώην άσος του, Ντέιβιντ Ρίβερς. Ο MVP στο Φάιναλ Φορ του 1997, το οποίο και είχαν κατακτήσει οι «ερυθρόλευκοι» ανέφερε πως η ομάδα του Πειραιά πραγματοποιεί μία φανταστική σεζόν, ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος πως μπορεί να κερδίσει την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε: «Είμαι πάντα χαρούμενος όταν έρχομαι και βλέπω την ομάδα από κοντά. Έχει τρομερή συνέπεια. Ξέρω ότι είναι πρώτη στην Ευρωλίγκα. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στην ομάδα σε σχέση με πέρυσι και αυτό με κάνει τρομερά ενθουσιασμένο να τη βλέπω. Περιμένω ο Ολυμπιακός να κερδίσει την Ευρωλίγκα.

Έχει βελτιωθεί σε σχέση με πέρυσι, παίζει με συνέπεια. Περιμένω να κερδίσουν την Ευρωλίγκα. Είμαι πολύ αισιόδοξος και το βλέπω από μπασκετικής πλευράς. Η ομάδα που παίζει το πιο συνεπές και ομαδικό μπάσκετ θα πετύχει. Πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν».