«Βυθίστηκαν» Ντουμπάι, Ομάν, Μπαχρέιν και Κατάρ από την πρωτοφανή κακοκαιρία

Πρωτοφανείς είναι οι εικόνες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την συνήθως άνυδρη αραβική χερσόνησο ενώ στο γειτονικό Ομάν ο απολογισμός των νεκρών ξεπερνάει τους 18.

Χθες, σε διάστημα ενός 24ωρου, η ποσότητα βροχής που έπεσε στο Ντουμπάι ισοδυναμούσε με δύο ολόκληρα χρόνια, με τα διεθνή ΜΜΕ να μεταδίδουν απίστευτες εικόνες του χάους που επικρατεί.

Πλημμύρισαν δρόμοι και εμπορικά κέντρα ενώ το νερό έφθασε και στο μετρό με αποτέλεσμα να ακυρωθούν πολλά δρομολόγια.

Dubai airport looks like an ocean after massive rain and flooding.

Σοβαρά προβλήματα στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι

Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα εξαιτίας της κακοκαιρίας, ενώ η αεροπορική εταιρεία Emirates Airlines ανέφερε ότι αναστέλλει το check in για τους επιβάτες που αναχωρούν από το εν λόγω αεροδρόμιο από τις 8 π.μ. σήμερα (τοπική ώρα, 7:00 ώρα Ελλάδος) μέχρι τα μεσάνυχτα λόγω των επιχειρησιακών προβλημάτων που προκαλούν οι έντονες βροχοπτώσεις και οι οι δρόμοι που έχουν μετατραπεί σε ποτάμια.

NEW: Dubai travel authorities advise travelers to avoid the airport following heavy rain, which reportedly exceeded a year and a half's worth of rainfall in just a few hours in the United Arab Emirates

A statement by Dubai airport operators:

'We advise you NOT to come to the…

— Unlimited L's (@unlimited_ls) April 17, 2024