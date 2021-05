Βρετανία: Έκρηξη από διαρροή αερίου – Ένα παιδί νεκρό, 4 τραυματίες

Ενα παιδί σκοτώθηκε και τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο σοβαρά, σε μια έκρηξη από διαρροή αερίου, που είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν δύο σπίτια στο Χέισαμ (βορειοδυτική Αγγλία), τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Επιχειρούμε στο σημείο μιας έκρηξης, πιθανόν από διαρροή αερίου (…), η οποία προκάλεσε την κατάρρευση δύο σπιτιών, ενώ προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε ένα τρίτο», ανέφερε η αστυνομία του Λάνκασαϊρ, η οποία κλήθηκε στην περιοχή στις 02.40 τοπική ώρα. «Δυστυχώς, μπορούμε τώρα να επιβεβαιώσουμε ότι ένα παιδί έχει χάσει τη ζωή του και άλλοι τέσσερις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων δύο σοβαρά», συμπλήρωσε σε μήνυμα στο Twitter.

We remain at scene of a suspected gas explosion on Mallowdale Ave Heysham which has caused 2 houses to collapse & badly damaged another. Sadly, we can now confirm a young child has died & 4 other people have been injured, 2 seriously. Our thoughts are with all those affected. pic.twitter.com/mkiDAFNba3

— Lancashire Police (@LancsPolice) May 16, 2021