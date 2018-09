Βίντεο-ανατριχίλα του Al Jazeera από τη Μόρια -Πραγματικό κολαστήριο

Ένα φρικιαστικό βίντεο του Al Jazeera από τη Λέσβο έρχεται να εκθέσει τη χώρα μας, φέρνοντας και πάλι στο προσκήνιο τη δραματική κατάσταση στον προσφυγικό καταυλισμό στη Μόρια της Λέσβου. Μέσα σε 3 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα το βίντεο με τίτλο «Παιδιά βιάζονται. Περιορισμένοι χώροι. Ανύπαρκτες τουαλέτες. Θα μπορούσατε να επιβιώσετε ως αιτών άσυλο στη Μόρια;» περιγράφει τις άθλιες συνθήκες στις οποίες ζουν οι χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες που στοιβάζονται στο hotspot. «Παιδιά γύρω σου κάνουν απόπειρες αυτοκτονίας. Η ψυχική σου υγεία επιδεινώνεται γρήγορα στον καταυλισμό στο ελληνικό νησί της Λέσβου», λέει το ρεπορτάζ φιλοξενώντας δηλώσεις της Λουίζ Ρολάν-Γκοσλέν από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, που σημειώνει: «Είχαμε νεαρούς ασθενείς ηλικίας ακόμη και ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ που τους βίασαν στη Μόρια. Αυτός ο φόβος συντρίβει τους ανθρώπους». Ένας Αφρικανός μετανάστης περιγράφει τις δραματικές καταστάσεις που έζησε στο ταξίδι του προς τη Λέσβο και όσα ζει στον καταυλισμό. «Εμένα με βίασαν στην Τουρκία. Όλα αυτά που είδα και έζησα είναι σαν πήγα από τη μία κόλαση στην άλλη», αφηγείται.

Υπάρχουν συρματοπλέγματα γύρω, κοντέινερ όπου στριμώχνονται για να ζήσουν 20 άνθρωποι, μερικές φορές δύο-τρεις οικογένειες, τονίζεται στο βίντεο-γροθιά στο στομάχι.

Οι συνθήκες υγιεινής άθλιες: «Πασχίζεις για να πλύνεις τα ρούχα σου, να πλύνεις τα χέρια σου, να κρατήσεις υγιή τα παιδιά σου. Παιδιά αρρωσταίνουν λόγω των συνθηκών διαβίωσης», σημειώνει η εκπρόσωπος των ΓΧΣ. Kαι υπογραμμίζει ότι οι βιασμοί είναι καθημερινό φαινόμενο: «Το επίπεδο της βίας έχει αυξηθεί στη Μόρια, έχουμε δει κρούσματα σεξουαλικής βίας κατά ανδρών, γυναικών και παιδιών. Αρρωσταίνω να πάω στη Μόρια και να βάλω με τον νου μου ότι οι γονείς εκεί πρέπει να εκθέτουν κάθε μέρα τα παιδιά τους σε έναν τέτοιο κίνδυνο».

Η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη για όσους αναγκάζονται να ζήσουν εκτός του καταυλισμού, εκεί όπου, αν είσαι τυχερός, θα βρεις ένα νάιλον να στρώσεις στην παγωμένη γη για να ξαπλώσεις.

«Η πραγματική καταστροφή είναι ότι οι άνθρωποι εγκλωβίζονται μήνες ή χρόνια εκεί. Και δεν τους παίρνουν από εκεί απλώς επειδή η κυβέρνηση λέει ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες φιλοξενίας στην ηπειρωτική Ελλάδα. Και με τις περιοριστικές πολιτικές που εφαρμόζονται με τη συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας, δεν επαναπροωθούνται οι πρόσφυγες στην Τουρκία γιατί θεωρείται ότι δεν θα είναι ασφαλείς εκεί. Και έτσι έχουν κολλήσει στο νησί, που δεν έχει τη δυνατότητα να τους φροντίσει», καταλήγει το βίντεο.

