Τζέιν Φόντα: Συνέλαβαν την 81χρονη ηθοποιό έξω από το Καπιτώλιο (video)

Σύμφωνα με το CBS η βραβευμένη ηθοποιός και ακτιβίστρια Τζέιν Φόντα ήταν ανάμεσα στους 16 συλληφθέντες σε διαδήλωση για την κλιματική αλλαγή έξω από το Καπιτώλιο. Μάλιστα, βίντεο από διαδηλωτή έχει καταγράψει την Φόντα να αποχωρεί με χειροπέδες από το σημείο της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας, συνοδεία αστυνομικών.

Η Φόντα, η οποία συμμετείχε σε διαδήλωση μαζί με την περιβαλλοντική οργάνωση Oil Change International, αφέθηκε ελεύθερη μερικές ώρες αργότερα. Πριν από τη σύλληψή της, σε ομιλία της χαρακτήρισε την κλιματική αλλαγή «μια συλλογική κρίση που απαιτεί συλλογική δράση τώρα». Στο βίντεο της σύλληψης που κυκλοφόρησε στα social media η Τζέιν Φόντα φεύγει με τα χέρια της δεμένα και οι διαδηλωτές φωνάζουν «Ευχαριστούμε Τζέιν».

We’re in a #ClimateEmergency , & it’s time to put the fire out! #NoNewFossilFuels #GreenNewDeal pic.twitter.com/4DOkCbQFjO

Inspiring to see youth & climate movement leaders join @Janefonda & take bold action to confront climate crisis.

AMAZING #FireDrillFriday rally & action at the U.S. Capitol today!

Ms @Janefonda taken into custody by @visitthecapitol police for taking a stand on the #ClimateCrisis #civildisobedience #FireDrillFriday pic.twitter.com/acWoVw2UpY

Earlier today, at least 16 climate activists, including @Janefonda, were arrested at the first #FireDrillFriday action at Capitol Hill.

Join Jane Fonda & many more climate activists every Friday at 11am in DC to demand strong climate leadership to confront the #climatecrisis! pic.twitter.com/yisYixzDtY

