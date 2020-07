Τραγωδία: Κεραυνός σκότωσε δύο γυναίκες σε αγώνα ποδοσφαίρου

Σε τραγωδία κατέληξε ένας αγώνας ποδοσφαίρου γυναικών στο Μεξικό όταν κεραυνός χτύπησε πέντε αθλήτριες εκ των οποίων οι δύο κατέληξαν.

Ο αγώνας διεξάγονταν την περασμένη Δευτέρα στο δήμο Tlahuac του Μεξικού και μετά από απόφαση του διαιτητή διακόπηκε από έντονες βροχοπτώσεις μετά το ημίχρονο.

Οι αθλήτριες πήραν εντολή να εγκαταλείψουν το γήπεδο, αλλά πέντε από αυτές επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο για να κάνουν ζέσταμα. Δυστυχώς, ο κεραυνός τις χτύπησε την ώρα που πατούσαν και πάλι το γρασίδι.

Οι πέντε γυναίκες μεταφέρθηκαν αμέσως σε κοντινό νοσοκομείο, όπου δύο από αυτές πέθαναν. Οι άλλες τρεις υπέστησαν εγκαύματα δευτέρου βαθμού και αναφέρθηκε ότι είναι σε σταθερή κατάσταση.

Το γυναικείο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου του Μεξικού είχε ξαναρχίσει μετά από ένα μεγάλο διάλειμμα λόγω της πανδημίας COVID-19, με αγώνες προημιτελικού σε όλη τη χώρα.

Η τραγική ιστορία από το Μεξικό ακολουθεί ένα παρόμοιο περιστατικό στη Ρωσία, όταν ο έφηβος τερματοφύλακας της FC Znamya Truda, Anton Zaborovsky, χτυπήθηκε από κεραυνό αλλά ως από θαύμα κατάφερε να επιβιώσει και να πάρει εξιτήριο 15 ημέρες αργότερα υπογράφοντας μάλιστα και το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο…

This is the harrowing video of the moment Russian 3rd tier club FC Znamya Truda's youth goalkeeper Ivan Zaborovsky is struck by lightning in training

The 16-year-old is currently in a coma and on a life support machine.pic.twitter.com/aoyiiM0CNO

— Danny Armstrong (@DannyWArmstrong) July 6, 2020