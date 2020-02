Τουρκικά πολεμικά πλοία στην καρδιά του Αιγαίου- Νέα NAVTEX από την Τουρκία

η Τουρκία συνεχίζει με προκλητικές ενέργειες στο Αιγαίο, με νέα NAVTEX, η οποία δεσμεύει τεράστια θαλάσσια περιοχή στην καρδιά του Πελάγους, προκειμένου το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό να πραγματοποιήσει ασκήσεις με πυρά. Έτσι, η τουρκική υδρογραφική υπηρεσία εξέδωσε NAVTEX, με την οποία «κλειδώνει» θαλάσσια περιοχή εντός του Αιγαίο για στρατιωτική άσκηση του Πολεμικού Ναυτικού.

Συγκεκριμένα ο ο υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης προανήγγειλε άσκηση με πυρά ανάμεσα στα νησιά του Αγίου Ευστρατίου, της Λέσβου και της Σκύρου.

Αναλυτικά η Τουρκική NAVTEX

TURNHOS N/W : 0212/20

AEGEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 06 FEB 20 FROM 1001Z TO 1100Z IN AREA BOUNDED BY;

38 56.00 N – 025 25.00 E

39 04.00 N – 025 42.00 E

39 15.00 N – 025 38.00 E

39 23.00 N – 025 15.00 E

39 09.00 N – 025 08.00 E

CAUTION ADVISED

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως στις 6 Φεβρουαρίου, την ώρα που οι Τούρκοι θα «ανοίξουν πυρ» στην περιοχή ανάμεσα στον Άγιο Ευστράτιο, τη Λέσβο και τη Σκύρο θα βρίσκεται σε εξέλιξη η τριμερής άσκηση «Μέγας Αλέξανδρος 2020» με τη συμμετοχή 1000 πεζοναυτών από Ελλάδα, Γαλλία και ΗΠΑ καθώς και αεροναυτικές δυνάμεις.