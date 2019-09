Του έκαναν μπούλινγκ για ένα χειροποίητο μπλουζάκι αλλά δικαιώθηκε (pics)

Ένας μαθητής από τη Φλόριντα έφτιαξε ένα μπλουζάκι για να δείξει την αγάπη του για το πανεπιστήμιο του Τενεσί. Αρχικά, τα πράγματα δεν πήγαν όσο καλά θα ήθελε, όμως η δικαίωση είναι σαν την εκδίκηση: ένα πιάτο που τρώγεται κρύο…

Θέλοντας να προβάλει την αγάπη του για το εν λόγω πανεπιστήμιο στις «Ημέρες Κολεγίου» στο σχολείο του, ο μαθητής έραψε το λογότυπο της Σχολής σε ένα λευκό μπλουζάκι του.

Όταν έφτασε εκείνη η μέρα, ήρθε κατενθουσιασμένος και μου έδειξε την μπλούζα του», περιέγραψε η δασκάλα του σε ανάρτηση που έκανε στη σελίδα της στο Facebook, λέγοντας ότι εντυπωσιάστηκε με την ιδέα του.

Μέχρι το μεσημέρι, ωστόσο, ο ενθουσιασμός του είχε μετατραπεί σε θλίψη και κλάματα. Και αυτό γιατί, όπως περιέγραψε η δασκάλα, Laura Snyder, κάποια κορίτσια που κάθονταν δίπλα του την ώρα του μεσημεριανού (τα οποία δεν συμμετείχαν καν στις «Ημέρες Κολλεγίου») τον κορόιδεψαν για το χαρτί που είχε κολλήσει στην μπλούζα του. Σύμφωνα με τη δασκάλα, «ήταν συντετριμμένος».

Για να του φτιάξει τη διάθεση, η Snyder αποφάσισε να του αγοράσει ένα επίσημο μπλουζάκι με το λογότυπο του αγαπημένου του πανεπιστημίου. Για το λόγο αυτό ρώτησε τους φίλους της εάν είχαν κάποια επαφή με το πανεπιστήμιο για να του το κάνουν «ακόμα πιο σπέσιαλ».

Μέσα σε μικρό διάστημα, η ανάρτησή της έγινε viral και δεν άργησε να φτάσει μέχρι το πανεπιστήμιο, το οποίο αμέσως ανταποκρίθηκε θετικά, στέλνοντας ένα δέμα στον μικρό, γεμάτο με αντικείμενα που είχαν πάνω το λογότυπό τους.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο μικρός μαθητής ενθουσιάστηκε μόλις έλαβε το πακέτο και φορούσε με καμάρι τις μπλούζες, τα καπέλα και ό,τι άλλο αυτό περιείχε μέσα.

Ακόμα πιο σπουδαίο είναι ότι το πανεπιστήμιο αποφάσισε να κάνει το σχέδιό του επίσημο σχέδιο της εμφάνισής του. Μάλιστα, όπως ενημέρωσαν, μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις θα διατίθετο σε οργανισμούς κατά του μπούλινκγκ.

