Την ερχόμενη Κυριακή η πρώτη ομιλία της Εταιρείας Αστρονομίας για το 2018

Η πρώτη εκδήλωση της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος Βόλου για το νέο έτος θα γίνει την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 8 μ.μ. στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γεωργίου Καρτάλη 72 – Ροζού, πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο). Πρόκειται για την ομιλία του οικονομολόγου και πρώην προέδρου του Ομίλου Φίλων της Αστρονομίας Θεσσαλονίκης κ. Μάρκου Αστρίδη με θέμα «Παρατήρηση και έρευνα μεταβλητών αστέρων και διπλών συστημάτων».

Μετά την ανακάλυψη του τηλεσκοπίου και την πρώτη χρήση του για αστρονομική παρατήρηση από τον Γαλιλαίο το 1609, οι αστρονόμοι παρατήρησαν ότι κάποια άστρα δεν παραμένουν το ίδιο λαμπρά, αλλά η λαμπρότητά τους αυξομειώνεται, άλλοτε περιοδικά και άλλοτε όχι. Η εφεύρεση της φωτογραφίας και η χρησιμοποίησή της για αστρονομικές παρατηρήσεις, οδήγησε στην ανακάλυψη πολλών μεταβλητών (όσον αφορά την λαμπρότητά τους) αστέρων.

Οι μεταβλητοί αστέρες βοήθησαν τους αστρονόμους να μετρήσουν αποστάσεις στο σύμπαν, να κατανοήσουν κάποιες φορές τις αιτίες της μεταβλητότητας και να ανακαλύψουν διπλά αστρικά συστήματα που δεν ήταν ορατά από τηλεσκόπια.

Η τεχνολογική έκρηξη του 20ου αιώνα και η χρήση CCD καμερών, μας βοηθούν στην ανακάλυψη, παρατήρηση και καταγραφή των μεταβλητών αστέρων του ουρανού.

Ο Μάρκος Ασπρίδης είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε την ενασχόλησή του με την ερασιτεχνική αστρονομία το 2006, στον Όμιλο Φίλων Αστρονομίας Θεσσαλονίκης. Από το 2007 είναι ενεργό μέλος της ομάδας παρατήρησης του Ομίλου και διετέλεσε αρχηγός της ομάδας από το 2008 μέχρι 2012 και πρόεδρος του ομίλου από το 2012 μέχρι το 2014.

Κατά την περίοδο της παρουσίας του στον Όμιλο Φίλων Αστρονομίας, έχει κάνει πάνω από 100 παρουσιάσεις και σεμινάρια αστρονομικού περιεχομένου σε σχολεία και στους κύκλους σεμιναρίων του Ομίλου, με σκοπό την προώθηση της αστρονομίας στο ευρύ κοινό. Έχει κάνει ομιλίες στο 9ο και στο 10ο Συνέδριο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας (2015 και 2017) καθώς και στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τον καθηγητή αστρονομίας κ. Σταύρο Αυγολούπη.

Έχει παρακολουθήσει διαδικτυακά σεμινάρια με θέμα την αστρονομία, την κλιματική αλλαγή, την φιλοσοφία, την ιστορία και ανθρωπιστικές σπουδές των: California Institute of Technology, Princeton University, The University of Edinburgh, The Wesleyan University, University of Geneva, University of Rochester. Το καλοκαίρι του 2017 παρακολούθησε το Europlanet Astronomy Summer School στο αστεροσκοπείο Moletai της Λιθουανίας του πανεπιστημίου του Βίλνιους ( http://mao.tfai.vu.lt/mao/en) Είναι ενεργό μέλος των ομάδων: Greek Exoplanet Team και Greek Supernovae Survey Team (GSST).

Το ερευνητικό του έργο αφορά την έρευνα νέων μεταβλητών αστέρων, την έρευνα επιβεβαιωμένων εξω-ηλιακών πλανητικών συστημάτων και την έρευνα διπλών εκλειπτικών αστρικών συστημάτων. Από το 2017 είναι εξωτερικός συνεργάτης (εθελοντικά) του τομέα Αστρονομίας του τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ, υπεύθυνος του αστεροσκοπείου του Χολομώντα Χαλκιδικής, όπου εκπαιδεύει νέους φοιτητές στη χρήση τηλεσκοπίων, στην ανάλυση δεδομένων και στην πραγματοποίηση παρατηρήσεων. Τα δύο τελευταία χρόνια συμμετέχει στην εκπαίδευση των μαθητών που αποτελούν την Ελληνική ομάδα που συμμετέχει στην Ολυμπιάδα Αστρονομίας, στον τομέα που αφορά την παρατήρηση με τηλεσκόπια. Από το 2016 συνεργάζεται με τον Φάρο του Κόσμου (http://www.farostoukosmou.gr/) κάνοντας εθελοντικά ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές Ρομά όπως επίσης και μαθήματα αστρονομίας.