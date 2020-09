Την ακύρωση του νέου ΕΣΔΑ και της κατασκευής εργοστασίου SRF στηρίζει το ΜεΡα 25

Μέλη της Πρωτοβουλίας Πολιτών Βόλου ενάντια στην καύση σκουπιδιών NO BURN παρευρέθηκαν στη χθεσινή εκδήλωση διαλόγου στην πλατεία των Σταγιατών, που διοργάνωσε το ΜέΡΑ25, με την παρουσία του γραμματέα του, Γιάννη Βαρουφάκη, της αντιπροέδρου της Βουλής, Σοφίας Σακοράφα και μελών της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Στο πλαίσιο της συνάντησης με εκπροσώπους φορέων και κινημάτων του Βόλου και των Σταγιατών, τα μέλη πρότειναν στα στελέχη του ΜέΡΑ25 δύο ενέργειες. Αυτές είναι:

– η ακύρωση του νέου εκτρωματικού ΕΣΔΑ, που θέτει την καύση σκουπιδιών σε προτεραιότητα στη διαχείριση των απορριμμάτων σε όλη τη χώρα, και

– η ακύρωση της κατασκευής εργοστασίου SRF από το Δήμο Βόλου, ως μη βιώσιμο έργο, όπως τεκμηρίωσε πρόσφατα το ΤΕΕ Μαγνησίας με πλήθος επιχειρημάτων.

«Θεωρούμε ότι ως κοινοβουλευτικό κόμμα με εκφρασμένη τη θέση του ενάντια στην καύση απορριμμάτων, το ΜέΡΑ25 μπορεί να αξιοποιήσει όλα τα απαραίτητα θεσμικά εργαλεία και τις προσβάσεις προς την ΕΕ και την Κομισιόν, που χρειαζόμαστε για να ακυρώσουμε τον ΕΣΔΑ και την κατασκευή του μη βιώσιμου, αντιοικονομικού, αντιπεριβαλλοντικού εργοστασίου SRF.

Η Πρωτοβουλία Πολιτών Βόλου ενάντια στην καύση σκουπιδιών NO BURN θα θέσει τα δύο παραπάνω αιτήματα και σε όλους τους αρμόδιους φορείς που οφείλουν να συμβάλλουν στη διεκδίκησή τους, δυναμώνοντας τον αγώνα κατά της καύσης σκουπιδιών μέχρι τη νίκη», τονίζει η Πρωτοβουλία Πολιτών Βόλου ενάντια στην καύση σκουπιδιών NO BURN.