Τα μέλη του ΣΔΥΒ συνεχίζουν να τρέχουν σε Ελλάδα και στο εξωτερικό

Από τη Παρασκευή 24 ως τη Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Βόλου συνέχισε τους εντυπωσιακούς ρυθμούς του, και βρέθηκε σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, επίσης στη Κύπρο και στη Βουλγαρία, μεταδίδοντας το μήνυμα του υγιούς αθλητισμού.

Ο Αχίλλειος Άθλος πραγματοποιήθηκε για 4η χρονιά στα Φάρσαλα και για ισάριθμη φορά ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Βόλου έδωσε το «παρών» με δεκάδες μέλη του. Τριάντα επτά ήταν οι δρομείς του ΣΔΥΒ που έτρεξαν στους αγώνες και ο Αχιλλέας Καλαμάκης αναδείχτηκε νικητής της γενικής κατάταξης του αγώνα των 5 χιλιομέτρων. Στον ημιμαραθώνιο νικητές στη κατηγορία τους τερμάτισαν οι Ζήσης Τσουρέλης, Γιώργος Καλαντζής, Γιάννης Χαχούδης (ΑΟ Μαγνησίας), Αργύρης Βουρλογιάννης, δεύτερες οι Χριστίνα Χατζηγιαννίδου, Ευαγγελία Παπαχρήστου.

Αναλυτικά οι συμμετοχές του ΣΔΥΒ: Ημιμαραθώνιος (17 συμμετοχές): Τσουρέλης Ζήσης, Καλαντζής Γιώργος, Χαχούδης Γιάννης, Βουρλογιάννης Αργύρης, Δροσινός Αντώνης, Χατζηγιαννίδου Χριστίνα, Αναγνώστου Κώστας, Κοτσίλιος Δημήτρης, Μακρυγιάννης Ηλίας, Παπαχρήστου Ευαγγελία, Μπάρδας Χαράλαμπος, Παλάντζας Κώστας, Παναγιώτου Παναγιώτης, Κοκκονάκη Άννα, Παπαλεξάνδρου Γιάννης, Γκαβαρδίνας Γιώργος, Αντωνίου Αγγέλα. Πέντε χιλιόμετρα (15 συμμετοχές): Καλαμάκης Αχιλλέας, Ιατρού Παναγιώτης, Ζαφειρίου Ανάργυρος, Κουσκουρίδας Σωτήρης, Αλμπανούδης Γιώργος, Τσικρίκη Σίσυ, Βουτσινάς Βαγγέλης, Καζανίδης Γιάννης, Γιώτας Χαράλαμπος, Μπαρμπουνάκη Ανθή, Πατρώνης Γιώργος, Πατρώνης Ορέστης, Αθανασιάδου Ευαγγελία, Putz Κατερίνα, Vangeli Marsel. Παιδικός αγώνας 1000μ. (5 συμμετοχές): Μακρυγιάννης Γιάννος, Βουτσινά Αμαλία, Ορφανού Νάσια, Ορφανός Γιάννης, Ζήβερτ Ελεάννα.

Στη Στάρα Ζαγόρα στη Βουλγαρία έγινε το Βαλκανικό πρωτάθλημα Βετεράνων Αθλητών Στίβου 2017, και δύο αθλητές του ΣΕΒΑΣ Μαγνησίας και του ΣΔΥ Βόλου μετείχαν στους αγώνες χαρίζοντας μεγάλες διακρίσεις στην Εθνική μας ομάδα. Η Δήμητρα Καραμανώλη αναδείχτηκε 2η βαλκανιονίκης στη σφυροβολία, 3η στη σφαιροβολία, 3η και στον ακοντισμό. Ο Στράτος Συμεωνίδης τερμάτισε 6ος στα 200 μέτρα, 6ος στα 400 μέτρα, και 8ος στα 100 μέτρα.

Τρεις πρωτιές πέτυχαν οι αθλητές του ΣΔΥ Βόλου σε άλλους αγώνες. Η αρχή έγινε από τον Αλέξη Παπαλεξίου που με χρόνο 35’13 κέρδισε στην Καρδίτσα τον αγώνα 10 χιλιομέτρων «Through The City Lights – 1ος Νυκτερινός Καρδίτσας».

Σημαντική επιτυχία σημείωσε η Ελένη Πρατσή, καθώς κατέλαβε τη 1η θέση στη γενική κατάταξη των γυναικών στον νυχτερινό αγώνα βουνού 1st Compressport Atsas, The Night Trail powered by Petz απόστασης 10.500 μέτρων. Ο αγώνας έγινε στον Ατσά, στον Άγιο Θεόδωρο Σολέας στη Κύπρο.

Η σειρά των αγώνων Run Greece που γίνονται ένας το χρόνο σε κάθε περιφέρεια της Ελλάδας, συνεχίστηκε με τον αγώνα της Αλεξανδρούπολης. Στα 10 χιλιόμετρα έτρεξε η Μαρία Δημουλά, και στα 5 χιλιόμετρα η Αθανασία Μπατή.

Ο 1ος Ημιμαραθώνιος Κέρκυρας πραγματοποιήθηκε τη Κυριακή, έτσι και το νησί αυτό απέκτησε τον δικό του αγώνα δρόμου. Συμμετείχε η δρομέας του ΣΔΥ Βόλου Βάσω Τασιώνη. Το πρωί της Κυριακής έγινε για 5η χρονιά στη Λιβαδειά ο Τροφώνιος Ημιμαραθώνιος. Στην απόσταση των 5 χιλιομέτρων έτρεξε για τον ΣΔΥ Βόλου ο Νίκος Ιωάννου. Σημειώνεται επίσης η συμμετοχή δύο δρομέων του ΣΔΥΒ, του Ηλία Μακρυγιάννη και της Βάσως Τασιώνη στο «Λεωνίδα Τρόπαιο 2017» απόστασης 25 χιλιομέτρων που έγινε λίγες ημέρες πριν στην ευρύτερη περιοχή των Θερμοπυλών με 618 συμμετοχές.

Η 15η Λαμπαδηδρομία Αιμοδοσίας πραγματοποιείται πανελλαδικά για μία ακόμη χρονιά, και τη Παρασκευή ήταν η σειρά του Βόλου για να υποδεχθεί τη Φλόγα της Αγάπης που μεταφέρει το μήνυμα της Αλληλεγγύης σε όλο το κόσμο. Έτσι το απόγευμα της 22 Σεπτεμβρίου η φλόγα διέσχισε την πόλη του Βόλου. Τη μετέφεραν αιμοδότες και αθλητές των σωματείων της περιοχής, ανάμεσά τους όπως πάντα βέβαια και οι δρομείς του ΣΔΥ Βόλου με δεκάδες μέλη του.