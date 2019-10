Συρία: Μητέρα κράτα στην αγκαλιά της το ετοιμοθάνατο παιδί της (vid)

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από κουρδικό καταυλισμό στη Συρία, το οποίο ανέβασε στο Twitter o αναλυτής Κουρδικών, Συριακών και Τουρκικών θεμάτων, Μουτλού Τσιβίρογλου.

Σε αυτό το βίντεο εμφανίζεται μια μητέρα από το Κουρδιστάν να κρατά στην αγκαλιά της το ετοιμοθάνατο παιδί της. Η μητέρα αμέσως ξεσπά σε λυγμούς. «Άφησα πίσω μόνο τον άνδρα μου και δεν ξέρω αν είναι ζωντανός. Τι θέλει από εμάς ο Ερντογάν; Κουβάλησα την κόρη μου και έφυγα. Τι θέλει;», αναφέρει η μητέρα.

Στη μετάφραση του βίντεο που έγινε viral στα social media αναφέρεται ότι το παιδί είναι νεκρό, ωστόσο ο αναλυτής που ανέβασε το απόσπασμα διευκρινίζει ότι το παιδάκι είναι ακόμα ζωντανό, αλλά πάρα πολύ άρρωστο. Στα Κουρδικά ο αραβικός όρος «janaza» χρησιμοποιείται για να εκφράσει το «σχεδόν νεκρός».

To clarify: The girl was very very sick—not dead. Mother says dead. In Kurdish the Arabic term ‘janaza’ is also used in the meaning of ‘nearly dead’ Woman’s husband is missing and her daughter is dying. The context was lost in the translation. Video is genuine! Report by K24 TV

