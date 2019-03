Συντριβή Boeing 737 MAX της Ethiopian Airlines

Συνετρίβη αεροσκάφος της Ethiopian Airlines, που ταξίδευε προς το Ναϊρόμπι από την Αιθιοπία. Σύμφωνα με πληροφορίες το αεροπλάνο ήταν μόλις 4 μηνών και χάθηκε από τα ραντάρ έξι λεπτά μετά την απογείωσή του από την Αντίς Αμπέμπα.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.

— Office of the Prime Minister – Ethiopia (@PMEthiopia) March 10, 2019