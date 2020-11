Στις 28 και 29 Νοεμβρίου διαδικτυακά το Πανθεσσαλικό Φαρμακευτικό Συνέδριο

Στις 28 και 29 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, το 6ο Πανθεσσαλικό Φαρμακευτικό Συνέδριο που διοργανώνουν οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι Θεσσαλίας, με την ευθύνη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας και την αιγίδα του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του ΙΔΕΕΑΦ. Με πλούσια θεματολογία και κεντρικό μήνυμα «Κάθε ανάσα έχει αξία. Ο ρόλος του φαρμακοποιού στην αντιμετώπιση των αναπνευστικών προβλημάτων», το 6ο Πανθεσσαλικό Φαρμακευτικό Συνέδριο απευθύνεται όχι μόνο στους φαρμακοποιούς της Θεσσαλίας, αλλά όλης της χώρας. Η εναρκτήρια ομιλία του συνεδρίου με θέμα «Κάθε ανάσα έχει αξία στον χώρο του φαρμακείου: Αναγνώριση, διαχείριση και υποστήριξη ασθενούς με αναπνευστικά προβλήματα», από την κ. Αθηνά Κουκουφλή, φαρμακοποιό ΑΠΘ, ΜBA – TQM, ΠΑ.ΠΕΙ. Στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Λοιμώξεις και αναπνευστικά προβλήματα» και συντονιστή τον κ. Ιωάννη Ν. Τσανάκα, oμότιμο καθηγητή Παιδιατρικής Πνευμονολογίας στο ΑΠΘ. Κατά τη διάρκειά του θα αναπτυχθούν τα παρακάτω θέματα: «Αναπνευστικές λοιμώξεις: Πότε υποπτευόμαστε τον κορωνοϊό» με ομιλητή τον κ. Φώτιο Κυρβασίλη, αναπληρωτή καθηγητή Παιδιατρικής Πνευμονολογίας του ΑΠΘ. «Η χρήση της μάσκας για την προφύλαξη από τις αναπνευστικές ιώσεις στην κοινότητα», με ομιλητή τον κ. Εμμανουήλ Αλεξόπουλο, επίκουρο καθηγητή Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

«Το άσθμα στην εποχή του κορωνοϊού», με ομιλήτρια την κ. Ελπίδα Χατζηαγόρου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Παιδιατρικής Πνευμονολογίας στο ΑΠΘ. Επιστημονικές ομιλίες για το αναπνευστικό, από διακεκριμένους στον χώρο τους επιστήμονες, για θέματα όπως: «Δημόσια Υγεία και προστασία των ασθενών με προβλήματα υγείας» με ομιλητή τον κ. Ηλία Μόσιαλο, καθηγητή Οικονομικών Υγείας στο London School of Economics. «Αυτοάνοσα νοσήματα που οδηγούν σε διάμεση πνευμονοπάθεια – πρωτόκολλα κορτιζόνης» με ομιλητή τον κ. Δημήτριο Μπόγδανο, καθηγητή Παθολογίας και Αυτοάνοσων Νοσημάτων διευθυντή Κλινικής, Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας στο Πανεπιστημιακό Γεν. Νοσοκομείο Λάρισας, Professor of Medicine (xVis). King’s College London Medical School. «Διακοπή καπνίσματος», με ομιλήτρια την κ. Χρυσή Χατζόγλου, καθηγήτρια Ιατρικής Φυσιολογίας στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. «Πανδημία, ευπαθείς ομάδες και υποκείμενα νοσήματα», με ομιλητή τον κ. Κωνσταντίνο Γουργουλιάνη, καθηγητή Πνευμονολογίας στο Τμήμα Ιατρικής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. «Η φυτοθεραπεία στις παθήσεις του αναπνευστικού», με ομιλητή τον κ. Μανώλη Μιτάκη, φαρμακοποιό, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Εθνοφαρμακολογίας. «Λοιμώξεις του αναπνευστικού στον χώρο του φαρμακείου. Από τα εμβόλια στα δισκία και τα εισπνεόμενα», με ομιλήτρια την Dr. Σοφία Α. Παπαδημητρίου, chemistry PhD/Pharm D. Marie Curie Fellow, Queen Mary University of London, μέλος Φ.Σ. Μαγνησίας. «Συσχέτιση διατροφής-αναπνευστικών νοσημάτων» με ομιλητή τον κ. Κωνσταντίνο Μπόσινα, υπεύθυνο διαιτολόγο 404 Γ.Σ.Ν. «Επιστημονικά αποδεκτές λύσεις στην αντιμετώπιση του SARS-COV2 ( COVID -19) για τους πελάτες του φαρμακείου. Εξήγηση της χρησιμότητας μηχανημάτων καθαρισμού του αέρα, καθώς και ειδικών συνταγών ενίσχυσης του ανοσοποιητικού συστήματος ως γαληνικά φάρμακα», με ομιλήτριες τις φαρμακοποιούς Άννα Βρατσίστα και Βασιλεία Ζαχαράκη. Ένα ακόμη πολύ ενδιαφέρον θέμα, εστιασμένο στον συμβουλευτικό ρόλο του φαρμακοποιού, είναι οι «Τεχνικές συμβουλευτικής διαχείρισης χρόνιων νοσημάτων και διαχείριση ασθενών στο φαρμακείο. Η διάσταση της φαρμακευτικής συμμαχίας», που θα αναπτύξει η κ. Χριστίνα Καραπάνου, ψυχολόγος Υγείας, γνωσιακή- συμπεριφορική ψυχοθεραπεύτρια, PhD, CIPD. Ακόμα στο συνέδριο θα αναπτυχθούν επαγγελματικά θέματα που αφορούν στην εξέλιξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου των φαρμακοποιών.

Αναλυτικότερα: Στρογγυλό Τραπέζι «Το φαρμακείο σήμερα: ευκαιρίες και προκλήσεις». Κατά τη διάρκεια του στρογγυλού τραπεζιού θα ανακοινωθούν και θα συζητηθούν τα αποτελέσματα της Πανελλήνιας Έρευνας για τα φαρμακεία που πραγματοποιείται από τον Φ.Σ. Λάρισας. Προεδρείο: Αθανάσιος Κουτσούκης, πρόεδρος Φ.Σ. Λάρισας. Κεντρική εισήγηση: Απόστολος Βαλτάς, πρόεδρος Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Συμμετέχουν οι κ.κ.: Κώστας Ματσιόλης, πρόεδρος Φ.Σ. Μαγνησίας, Δημήτρης Γαγάτσης, πρόεδρος Φ.Σ. Καρδίτσας, Δημήτρης Αναστασίου, πρόεδρος Φ.Σ. Τρικάλων, Σεραφείμ Ζήκας, γενικός γραμματέας ΠΦΣ, πρόεδρος ΙΔΕΕΑΦ, Αλέξανδρος Τσαπέκος, αντιπρόεδρος ΠΦΣ, πρόεδρος Φ.Σ. Ροδόπης. «Συμπράξεις φαρμακείων – Μια καινούργια προοπτική για τον κλάδο μας», με ομιλητή τον κ. Αθανάσιο Γουβάλα, φαρμακοποιό Φθιώτιδας, εκλέκτορα ΠΦΣ, μέλος της επιτροπής μελέτης του ΠΦΣ για τις συμπράξεις φαρμακείων. Άλλα θέματα που θα αναπτυχθούν στο συνέδριο είναι: «Μικροβίωμα. Πόσα γνωρίζουμε για τον ρόλο του στην ανοσοαπόκριση; Η ευεργετική δράση των Μεταβιοτικών», με ομιλήτρια την κυρία Αγγελική Ζακούλα, φαρμακοποιό PharmD, MSc UP, υπεύθυνη marketing προϊόντος alcoflu. «Παρουσίαση του νέου προγράμματος διαχείρισης φαρμακείου Euromedica TWO», με ομιλήτριες την κ. Αθηνά Αμπατζή, διευθύνον στέλεχος και την κ. Ζωή Γαβριηλίδου, γενική διευθύντρια της Europharmacy.