Στην ουρά «αξημέρωτα» για ένα ακτοπλοϊκό εισιτήριο για Σποράδες με Deals for You – «Κατάληψη» σε τσιπουράδικο

Ώρα 6.30 το πρωί και υπό «κατάληψη» βρίσκεται τσιπουράδικο της παραλίας, καθώς δεκάδες άνθρωποι περιμένουν να ανοίξουν τα πρακτορεία ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για να κληρωθούν σε προσφορά ιδιωτικής εταιρείας κινητής τηλεφωνίας προκειμένου να μειώσουν κατά 50% το υψηλό κόστος μετακίνησης για τα νησιά των Σποράδων.

Τα πανάκριβα ακτοπλοϊκά εισιτήρια που ισχύουν και στο δρομολόγιο από τον Βόλο προς τις Σποράδες αναγκάζουν χιλιάδες πολίτες που θέλουν να κάνουν διακοπές στα νησιά να αναζητούν τρόπο μείωσης του κόστους μετακίνησής τους.

Έτσι την Πέμπτη 1 Αυγούστου, από πολύ νωρίς το πρωί, από τις 6.30 π.μ. περίπου, έξω από τα ναυτιλιακά πρακτορεία στην παραλία του Βόλου, άρχισε να συγκεντρώνεται ένας μεγάλος αριθμός πολιτών κατακλύζοντας τον χώρο για να μπει στη λίστα αναμονής και κλήρωσης των εισιτηρίων. Και μάλιστα του πλέον «φορτωμένου» από κίνηση μήνα του έτους…

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι οι πολίτες σε αναμονή είχαν… κατασκηνώνει σε γνωστό παραλιακό ουζερί περιμένοντας να ανοίξει το σύστημα και ν’ αρχίσει η διάθεση των εισιτηρίων. Οι υπάλληλοι των ταξιδιωτικών πρακτορείων στον Βόλο βρέθηκαν στις θέσεις από τις 7 το πρωί και συμπλήρωναν τη λίστα προτεραιότητας.

Το σύστημα άνοιξε λίγο μετά τις 8.30 το πρωί και μετά από ένα δίωρο αναμονής «ουρές» σχηματίζονταν στα πρακτορεία για να συμμετέχουν στη διαδικασία. Μέχρι τις 10 το πρωί που διήρκησε η διάθεση των εισιτηρίων, αρκετοί εξυπηρετήθηκαν εξασφαλίζοντας 50% έκπτωση στην τελική τιμή των εισιτηρίων του νησιωτικού προορισμού που επέλεγαν. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα – όπως διαπιστώθηκε – ήταν η λιγοστή διαθεσιμότητα στα πλοία, λόγω της χρονικής περιόδου. Έτσι κάποιοι αναγκάστηκαν να επιλέξουν άλλες ημερομηνίες ή να «θυσιάσουν» το όχημά τους για να βρουν θέση στα πλοία.

Το πρόγραμμα που… κινητοποιεί τους ταξιδιώτες

Η Cosmote με το πρόγραμμα Deals for You αποτελεί μία ευκαιρία να διεκδικήσουν οι ταξιδιώτες τη μετακίνηση με λιγότερα χρήματα, αν και για να σταθεί κάποιος τυχερός και να το εκμεταλλευτεί μπαίνει σε μία… περιπέτεια. Παράλληλα δοκιμάζει και την τύχη του – σαν να έπαιζε στο καζίνο – καθώς η διάθεση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων αφορά συγκεκριμένες γραμμές, για περιορισμένο αριθμό θέσεων και με απόλυτη σειρά προτεραιότητας. Κυρίως όμως γίνεται συγκεκριμένη ημερομηνία και μέσω ηλεκτρονικού συστήματος που «ανοίγει» για περίπου δύο ώρες. Η κλήρωση των τυχερών είναι στην ουσία ένα… πανηγύρι από τους ίδιους, οι οποίοι νιώθουν πώς κέρδισαν σε ένα παιχνίδι, με αντάλλαγμα ένα εισιτήριο – ουσιαστικά της επιστροφής από το νησί.

Η διάθεση των εισιτηρίων αυτών γίνεται κάθε 1η του μήνα, από τις 8 έως τις 10 περίπου το πρωί με λίστα αναμονής ενδιαφερομένων επιβατών και μέχρι να εξαντληθεί ο αριθμός τους. Αφορά δε δρομολόγια όλου του μήνα. Και αφού προηγουμένως έχει λάβει τον κωδικό συμμετοχής με αποστολή μηνύματος στην εφαρμογή της Cosmote Deals for You με χρέωση 0,50 λεπτά του ευρώ.

Παρά τις προϋποθέσεις, κατ’ άλλα η συγκεκριμένη εταιρεία τηλεφωνικής επικοινωνίας προσφέρει ένα προϊόν που εξυπηρετεί αρκετές εκατοντάδες πολίτες που θέλουν να ταξιδέψουν στα νησιά με μικρότερο κόστος. Η συνεργασία της Cosmote αφορά στα δρομολόγια της Hellenic Seaways με ισχύ και το φετινό καλοκαίρι.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι για τη μετάβαση στη Σκιάθο δύο ατόμων με ΙΧ το συνολικό κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων – με επιστροφή – ανέρχεται σε 280 ευρώ (ακριβότερα φυσικά για τη Σκόπελο και την Αλόννησο). Με την προσφορά της Cosmote η μετακίνηση κοστίζει 50% φθηνότερα, αφού στην ουσία χαρίζεται το κόστος της επιστροφής…

Τα δωρεάν εισιτήρια επιστροφής της προσφοράς δεν αλλάζουν και δεν αντικαθίστανται.

Οι τυχεροί της κλήρωσης της 1ης Αυγούστου με χαμόγελο και ευχές για «καλές διακοπές» έφυγαν από τα πρακτορεία κρατώντας στα χέρια τα μειωμένα εισιτήρια. Οι υπόλοιποι που δεν πρόλαβαν είτε θα πληρώσουν κανονικά τα πανάκριβα ναύλα ή θα περιμένουν την κλήρωση του επόμενου μήνα μεταθέτοντας το ταξίδι τους…

ΚΑΤ. ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ