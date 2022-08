Στην Εθνική SUP ο Καραμέτος του ΝΟΒΑ

Πολύ μεγάλη στιγμή για τον Δημήτρη Καραμέτο. Ο αθλητής του ΝΟΒΑ κλήθηκε στην αποστολή της Εθνικής Ανδρών στο SUP, προκειμένου να λάβει μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Πολωνίας. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Γκντίνια στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Ο Βολιώτης πρωταθλητής αισθάνεται υπερήφανος για την τιμή που του έγινε και με προσωπική του δήλωση υπογραμμίζει τα εξής: «Έπειτα από σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κανοε Καγιάκ μαθαίνω και επίσημα ότι έχω επιλέγει έπειτα από δοκιμασίες να ακολουθήσω την ελληνική αποστολή SUP στην κατηγορία ανδρών και να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ICF Sup World Championships στην Γκντίνια της Πολωνίας τον προσεχή Σεπτέμβρη.

Οι κόποι και οι στερήσεις μιας ολόκληρης χρονιάς ανταμείβονται με την κατάκτηση του στόχου. Η τιμή είναι μεγάλη να αποτελώ μέρος της ομάδας δίπλα στους καλύτερους Έλληνες αθλητές SUP ανδρών, όπως οι Γιώργος Φράγκος, Τάσος Τσουρής, Φαίδων Ντούκας, Νίκος Βαρλάς και Βασίλης Σαμνιώτης.

Βάζουμε τα δυνατά μας από εδώ και πέρα να προετοιμαστούμε σωστά και να ανεβάσουμε όλοι μαζί την Ελλάδα ψηλά σαν μια ομάδα σ’ ένα άθλημα σχετικά νέο στη χώρα μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δικούς μου ανθρώπους για τη στήριξη όλη τη χρονιά, τους προπονητές μου Τζέρι Μιχιμάνα και Κώστα Κατόγια, τον όμιλό μας, τον ΝΟΒΑ και τα παιδιά που εμπλέκονται στη λειτουργία του τμήματος SUP, Γιώργο Ράιο και Θεοφίλη Ράιου».