Σκέψεις ενός ψυχογεωγράφου: Άγριες φωτιές στις αρχές του νέου αιώνα

Του Νεοκλή Μαντά,

διδάκτορα Πολεοδομίας-Ψυχογεωγραφίας,

Από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως και τον Ιανουάριο του 2020, σημειώθηκε στην Αυστραλία μια από τις μεγαλύτερες καταγεγραμμένες δασικές πυρκαγιές στη γη της Ωκεανίας. Σύμφωνα με το επίσημο αρχείο από τις καταστροφές που προκλήθηκαν στην παρθένα φύση, στην άγρια πανίδα και εν γένει στο αυστραλιανό οικοσύστημα, αλλά και σε πλήρη εναρμόνιση με την ταυτόχρονη live αναμετάδοση και τη μεθοδευμένη παγκόσμια πρόσληψη των φαραωνικών φλεγόμενων εικόνων που διαχέονταν στον παγκόσμιο ιστό, η απειλή της κλιματικής αλλαγής άρχισε να μετενσαρκώνεται σε μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία κλιματικής κρίσης, με απτά μεταμορφωτικά αποτελέσματα. Η διαβίωσή μας πάνω σε αυτόν τον πλανήτη είχε από καιρό πάψει να μοιάζει ανέμελη, αλλά ουσιαστικά ήταν η πρώτη φορά που όλα τα κακά σενάρια για τη μοίρα του άλλοτε καταπράσινου περιβάλλοντος άρχισαν να πραγματοποιούνται με τον πλέον θεαματικό τρόπο. Πολλά – φωτογραφικά κυρίως – στιγμιότυπα από εκείνες τις άγριες φωτιές έμειναν ανεξίτηλα χαραγμένα στη συλλογική μνήμη. Όμως, εμείς σήμερα θα σταθούμε σε εκείνη τη μαζική αποστολή του εκκωφαντικού μηνύματος συναγερμού, το οποίο προειδοποιούσε σαφώς σε πρώτο χρόνο για τη σαρωτική επέλαση εκείνης της πύρινης λαίλαπας, αλλά προοιώνιζε και τις ασταμάτητες καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, στις οποίες θα περιέρχονταν ο κόσμος μας τους επόμενους μήνες.

Κάνουμε ένα βήμα πίσω, μένουμε ψύχραιμοι – όσο και αν οι περιστάσεις μας εξοργίζουν – και διαβάζουμε πίσω από τις γραμμές των πλανητικών πολιτικών προστασίας, τις καλά κρυμμένες αλήθειες για έναν τρόπο ζωής που μας έφερε στο χείλος του γκρεμού και μας έκανε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να πετάξουμε με ιδιαίτερη φωτογενή μαεστρία χωρίς να σπάσουμε τα μούτρα μας. Εκείνη η προειδοποίηση τελικά, ήταν ένα αμετάκλητο σήμα κινδύνου για την ανεξέλεγκτη νεοφιλελεύθερη πυρκαγιά που θα κάψει τον κόσμο όπως τον ξέρουμε.

Μας έλεγε:

«Είστε σε κίνδυνο και πρέπει να δράσετε άμεσα για την επιβίωσή σας.

Η πιο ασφαλής επιλογή είναι να αποσχιστείτε από τους καναπέδες σας, όσο κι αν πονέσει η αποκόλληση της σάρκας σας από τα μεταχειρισμένα βελούδα. Πρέπει να αποσυνδέσετε το βλέμμα σας από την κυρίαρχη μιντιακή ροή.

Είναι πολύ αργά για να αδιαφορήσετε, η ατμόσφαιρα γίνεται όλο και πιο αποπνικτική για να συνεχίσετε να κοιμάστε. Ο εγκέφαλός σας πρέπει να βγει από τα απόνερα του πλυντηρίου που τον κλείσατε και να αρχίσει να σκέφτεται ξανά.

Τι θα (έπρεπε να) κάνετε:

-Προστατέψτε τους εαυτούς σας φορώντας τα ειδικά γυαλιά, που σύμφωνα με τις αναλύσεις του περίεργου Σλοβένου φιλοσόφου, σας επιτρέπουν να δείτε καθαρά την αριστοτεχνικά καμουφλαρισμένη προπαγάνδα του δόγματος της TINA (There Is No Alternative).

-Εξασκηθείτε σε υπαρξιακές διερωτήσεις για το νόημα της ζωής ή αποτολμήστε χειροποίητα όνειρα για έναν άλλο κόσμο, προσπαθώντας – με τα νύχια και τα δόντια της ψυχής σας – να μην εκτροχιάζεστε στα αφελώς ασφαλή μονοπάτια του στυγνά καπιταλιστικού κέρδους.

-Σταματήστε να παραμυθιάζετε τον εαυτό σας λέγοντας ότι αυτά που έχετε δει στις χολιγουντιανές ταινίες καταστροφής αποτελούν προϊόντα μυθοπλασίας και συνεπώς δεν μπορούν να συμβούν πραγματικά. Δυστυχώς, ήδη συμβαίνουν και το κασέ σας δεν αγγίζει ούτε στο ελάχιστο τις παχυλές αμοιβές των πλαστικών ειδώλων της μεταμοντέρνας θρησκείας της παρηκμασμένης Δύσης.

-Σε περίπτωση που πιστέψατε ότι μια νέα δεκαετία αρχίζει, μηδενίζοντας τα αρνητικά ρεκόρ της προηγούμενης, σας επαναφέρουμε στην τάξη: Οι δεκαετίες μπορεί να ακολουθούν τη γραμμική πορεία των ημερολογίων για λόγους ψυχολογικής χειραγώγησης των μαζών, όμως οι συνθήκες διαβίωσής σας – σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Προϋπολογισμό των Δισεκατομμυριούχων – αναμένεται να συνεχίσουν την ακάθεκτη και αντίστροφή τους πορεία προς τον Μεσαίωνα.

-Προστατέψτε τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας από τα κύματα Απογοήτευσης, διεκδικήστε το δικαίωμά σας στο οξυγόνο. Τα κλάματα δυστυχώς δεν σβήνουν τις φωτιές. Ό,τι μας στεναχωρεί, το αλλάζουμε! Τώρα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι τέτοια κατεπείγοντα μηνύματα στέλνονται μονάχα όταν η πυρκαγιά έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο, με αποτέλεσμα να απαιτούνται: Η άμεση αλλαγή υποδείγματος και η απομάκρυνση όλων των ιστορικών υποκειμένων από τους παραδομένους στις φλόγες τόπους. Ειδάλλως, θεωρούνται από υποκριτικά και παραπλανητικά έως επικίνδυνα.

