Σεισμός στην Καλιφόρνια: Συγκλονιστικό βίντεο από την ώρα της δόνησης – Χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό

Περισσότερα από 64.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα στην πόλη Ferndale στην κομητεία Humboldt, μετά τον σεισμό των 6,4 Ρίχτερ που ταρακούνησε σήμερα τη βόρεια ακτής της Καλιφόρνιας.

Η εταιρεία διαχείρισης του συστήματος ηλεκτροδότησης της Καλιφόρνιας CISO, η οποία εποπτεύει μεγάλο μέρος του ηλεκτρικού δικτύου της πολιτείας, εξέδωσε ειδοποίηση έκτακτης ανάγκης μετά τον σεισμό.

Βίντεο από τη στιγμή του σεισμού

Footage shows bottles fall off liquor store shelves as a strong earthquake hit the Northern California coast.

The 6.2-magnitude quake was centered offshore about 210 miles from San Francisco. The nearest population center, Eureka, is about 45 miles north. https://t.co/zmyBPmOsQ0 pic.twitter.com/Jm5LKnUBDc

