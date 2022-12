Καναδάς: Χιονοθύελλα «παρέλυσε» το αεροδρόμιο – Σχεδόν 170 ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων

Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Βανκούβερ ανέστειλε προσωρινά όλες τις εισερχόμενες πτήσεις και ακύρωσε ορισμένες αναχωρήσεις λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης και της περιορισμένης ορατότητας από τη χειμερινή καταιγίδα που πλήττει τη δυτική ακτή του Καναδά.

Ένα χαμηλό βαρομετρικό από τον Ειρηνικό Ωκεανό, σε συνδυασμό με τον πολύ κρύο, αρκτικό αέρα πάνω από τη Βρετανική Κολομβία, έριξε σε πολύ χαμηλά επίπεδα τη θερμοκρασία. Ορισμένες περιοχές της επαρχίας αυτής καλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας με ένα στρώμα χιονιού ύψους 25 εκατοστών, σύμφωνα με έναν μετεωρολόγο της υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Καναδά.

Definitely a snow day at Pine & Broadway in Vancouver. You know it’s tough going on streets when even the guys who clear snow for a living are getting stuck. 🤦🏼‍♂️ And it’s like even the seagull is yelling “Push! Push!!!”. #bcstorm #BCSnow pic.twitter.com/QlEkDg0vGD

— Wayne Leslie (@WayneRLeslie) December 20, 2022