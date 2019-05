Σε σημαντικό πρόγραμμα υπό την επίβλεψη του CERN συμμετέχει με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση το Π.Θ.

H καινοτόμα ερευνητική πρόταση HERO επιλέχθηκε μεταξύ 1211 προτάσεων από 39 χώρες που κατατέθηκαν στον ATTRACT-EU διαγωνισμό (https://attract-eu.com/attract-call/ ). Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του CERN. Σκοπός του ερευνητικού έργου HERO ‘A novel holistic approach for hardware trojan detection powered by deep learning’ είναι η ακριβής ανίχνευση των σύγχρονων και πολύ δύσκολα ανιχνεύσιμων ιών δούρειου ίππου υλικών, γνωστών στην διεθνή βιβλιογραφία ως Hardware Trojans, βασιζόμενη σε καινοτόμες μεθόδους Μάθησης σε βάθος (Deep Learning). Οι ιοί αυτοί, όπως προαναφέρθηκε, είναι πολύ δύσκολα ανιχνεύσιμοι και προκαλούν σημαντικά προβλήματα στα ολοκληρωμένα κυκλώματα (Integrated Circuits), όπως διαρροή κρυπτογραφημένων πληροφοριών, δυσλειτουργία στον μηχανισμό του κυκλώματος και τέλος την ολοκληρωτική καταστροφή του. Εκτιμάται ότι οι ιοί δούρειου ίππου ζημιώνουν την παγκόσμια οικονομία της τεχνολογίας περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Η συγκεκριμένη ερευνητική ομάδα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών αποτελείται από τον ερευνητή Δρ. Γεωργακίλα Γεώργιο και τον υποψήφιο διδάκτορα Λιάκο Κωνσταντίνο υπό την επίβλεψη του καθηγητή Πλέσσα Φώτιου. Για την υλοποίηση του έργου το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα συνεργαστεί με τον Δρ. Σεραφείμ Μουστακίδη, ιδρυτή της δυναμικής start-up AIDEAS (www.aideas.eu), που δραστηριοποιείται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και θα είναι ο συντονιστής της πρότασης.

Ο απώτερος στόχος αυτού του μηχανισμού χρηματοδότησης είναι η συμβολή στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων καινοτόμων τεχνολογιών στην Ευρώπη, για θέματα που αφορούν την ανίχνευση και την απεικόνιση: από αισθητήρες προς τους υπολογιστές.

Η ερευνητική ομάδα θα έχει στην διάθεση της 12 μήνες για την εφαρμογή και την ανάπτυξη του πρωτοποριακού τεχνολογικού έργου HERO μέχρι την παρουσίαση του έργου στην τελική διάσκεψη αξιολόγησης, που θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες το φθινόπωρο του 2020.