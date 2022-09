Ρωσία: Μπλουζάκι με σβάστικα φορούσε ο ένοπλος που σκότωσε 13 ανθρώπους, μεταξύ τους 7 παιδιά, σε σχολείο

Ένας ένοπλος, που φορούσε μπλουζάκι με σβάστικα, σκότωσε σήμερα 13 ανθρώπους, ανάμεσά τους επτά παιδιά, και τραυμάτισε πάνω από 20 σε ένα σχολείο της Ρωσίας και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η ταυτότητα του δράστη και το κίνητρο της επίθεσής του στην πόλη Ιζέφσκ της Ρωσίας, περίπου 970 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, δεν είναι σαφή. Ωστόσο, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της Ουντμουρτίας Αλεξάντερ Μπρετσάλοφ, ο δράστης ήταν εγγεγραμμένος για την παρακολούθηση συνεδριών σε ψυχονευρολογική κλινική.

A gunman killed 13 people, including seven children, and injured 21 others at a school in the Russian city of Izhevsk in the Udmurtia region, the Investigative Committee said https://t.co/0NVZTo1NRA pic.twitter.com/OfutP8DHX2

Η Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, η οποία αναλαμβάνει την έρευνα σοβαρών εγκλημάτων, ανέφερε ότι ο δράστης και αυτόχειρας φορούσε μπαλακλάβα.

Η Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο μικρής διάρκειας που δείχνει το πτώμα του δράστη πεσμένο στο πάτωμα μιας τάξης με αναποδογυρισμένα έπιπλα και χαρτιά πεταμένα στο πάτωμα.

Russian Investigative Committee says at least nine dead in school shooting in Izhevsk, Russia: two security guards, two teachers and five children. There are also injured. The numbers of dead and wounded are still being confirmed. The gunman killed himself at the scene.

— Will Vernon (@BBCWillVernon) September 26, 2022