Πρωτόγνωρες εικόνες μετά τις πλημμύρες στο Ντουμπάι – Τα συγκλονιστικά βίντεο

Η ασταμάτητη βροχή που έπεσε στο Ντουμπάι χθες, Τρίτη, έχει προκαλέσει χάος, με τις εικόνες που έρχονται στο «φως» να είναι πρωτόγνωρες.

Το αεροδρόμιο μετατράπηκε σε θάλασσα, τα αεροπλάνα μοιάζουν να έχουν σταθμεύσει και να κινούνται σε λιμνοθάλασσα. Απίστευτη είναι και η κατάσταση στους πλημμυρισμένους δρόμους, με τα αυτοκίνητα να έχουν βυθιστεί στο νερό.

Σε ανακοίνωση που κοινοποίησαν οι φορείς εκμετάλλευσης του αεροδρομίου του Ντουμπάι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρεται: «Σας συμβουλεύουμε να ΜΗΝ έρθετε στο αεροδρόμιο, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Οι πτήσεις καθυστερούν και εκτρέπονται. Παρακαλείστε να ελέγξετε την κατάσταση της πτήσης σας με την αεροπορική σας εταιρεία. Εργαζόμαστε σκληρά για να αποκαταστήσουμε τις λειτουργίες το συντομότερο δυνατόν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες».

DUBAI INTERNATIONAL AIRPORT AFTER THE HEAVY RAIN 🌧️ pic.twitter.com/kwgYdxOlOT

Σε συγκλονιστικά βίντεο στα social media φαίνεται πώς τα αυτοκίνητα γέμισαν με νερό, αναγκάζοντας εκατοντάδες οδηγούς να τα αφήσουν και να κολυμπήσουν για να σωθούν.

Το νερό πλημμύρισε επίσης σπίτια.

Heavy rains and Thunderstorms hit #UAE causing flooding in #Dubai. Cars are stuck the highways as a result#DubaiStorm pic.twitter.com/ijJPMRBwWZ

— 99 attempts (@Itismourinho) April 17, 2024